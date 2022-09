43e édition du National pétanque de Chalon-sur-Saône : Demandez le programme !!!

Le grand concours National de pétanque de Chalon-sur-Saône va se tenir du vendredi 9 septembre (concours vétérans) au 11 septembre (séniors masculins et féminins) et jeunes. 320 terrains, , 512 équipes séniors masculins, 128 équipes séniors féminines, 100 équipes de jeunes, ce sont 2000 joueurs qui vont s’affronté ce weekend dans ce concours très prisés et reconnu dans le monde de la pétanque par tous les Comités Départementaux.

Pour les visiteurs et les joueurs, voici le programme qui vous attend sur les trois jours rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône :

Journée du vendredi 11 septembre

Vendredi 11 septembre : 8 heures 30, début du Régional vétérans (les joueurs doivent être présents à 7 heures pour les inscriptions).

Vendredi 11 septembre à 19 heures : Cérémonie d’ouverture du National 2022 dans le réceptif (accès réservé aux invités et bénévoles).

Journée du samedi 12 septembre

Samedi 12 septembre : 8 heures 30 début des parties du concours National masculin ((les joueurs doivent être présents à 7 heures pour le dépôt des licences.

Samedi 12 septembre : 10 heures 30 début des inscriptions pour le Grand prix MS pétanque

Samedi 12 septembre : 9 heures début des parties du concours du National féminin Sport Com

Samedi 12 septembre : 11 heures début des inscriptions du complémentaire féminin

Samedi 12 septembre : 17 heures début des parties du concours Triplette mixte Maurice Roch

Journée du dimanche 13 septembre

Concours masculin:

Dimanche 13 septembre 7 heures accueil joueurs et spectateurs par entrée unique Pierre de Coubertin

8 heures 15 : Tirage 8ème de finale

8 heures 30 : Début de 8ème de finale

10 heures 30 : Début des quarts de finale

14 heures 30 : Début des demies finales

16 heures 30 : Protocole suivi de la finale

Concours National féminin Sport Com

10 heures 15 : Tirage des quarts de finales

10 heures 30 : Début des quarts de finales

14 heures 30 : Début des demies finales

16 heures 30 : Protocole suivi de la finale

Triplette mixte Maurice Roch

8 heures : Fin des inscriptions et Tirage

8 heures 30 : Début du concours

Nationaux jeunes :

cadets et minimes à 9 heures début de la compétition

