Réaménagement à l’épicerie fine ‘Les Trois Greniers’

En poussant la porte de l’épicerie fine Les Trois Greniers vous remarquerez un peu de changement. Après 10 ans d’activité, Ludovic Hédoire, gérant de la maison, a réorganisé l’espace avec un nouvel agencement, de la couleur et un nouveau mobilier réalisé par un artisan local (L’atelier by Jeremy Galland).

L’endroit est toujours aussi accueillant et le nouvel espace permet de toujours mieux vous accueillir et d’ajouter de nouvelles gammes de produits. Un tout nouveau rayon de fromages et yaourts artisanaux a été installé. Pour cela Ludovic a fait appel à un affineur également fournisseur de l’hôtel Ritz Paris ou du magasin Selfridges de Londres.

Quelques nouveautés aussi en salaisons et charcuteries avec des produits artisanaux(sans nitrite ni lactose) élaborés en Bresse (bœuf charolais séché, chorizo de bœuf, noix de jambon, rosette, saucisson au Comté….). Des nouveautés aussi en provenance d’Espagne : Manchego (fromage de brebis) à la truffe, anchois de Cantabrie marinés, chorizo de porc bellota 100 % ibérique.

Côté alcools, la gamme s’est enrichie avec des whiskies vieillis en fûts de Vin, de Paille ou de Vin Jaune ainsi qu’un gin aux arômes délicats, tous élaborés dans le Jura à Bletterans *

Pensez à vos cadeaux, dans cette caverne aux mille saveurs vous trouverez toujours la petite attention qui éveillera les papilles…

Les Trois Greniers 7 rue Saint-Vincent à Chalon

Tél. 03 85 46 65 35

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.