La MAIF partenaire du show de l’Equipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône au Colisée le 11 septembre prochain

Dans les locaux du 13 avenue Georges-Pompidou, Sébastien Chatot, mandataire du conseil d’administration de la MAIF, et Benoît Leduc, président d’« Un avion, Un enfant, Un rêve », en présence de Jean-Christophe Tavernier, également mandataire du conseil d’administration de la MAIF, et de Marie-Line Henry, trésorière d’« Un avion, Un enfant, Un rêve », ont en effet signé ce mercredi matin un document de partenariat ponctuel.

Des places de cinéma à gagner

Dans le cadre de la grande tombola organisée à l’occasion du spectacle la MAIF va offrir vingt places de cinéma valables jusqu’au 4 mars 2023 au Megarama de Chalon. A noter que les billets de tombola seront vendus par des membres de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Chalon, dont on a pu applaudir la démonstration lors du final de la dernière édition au printemps 2022.

Reportée à deux reprises, en septembre 2020 puis en septembre 2021, en raison du Covid-19 le show des sapeurs-pompiers rhodaniens promet d’être de toute beauté. Deux heures de spectacle à ne pas manquer. Le prix de la place est fixé à 16 € à partir de 12 ans et à 12 € pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes en situation de handicap. Vous n’avez pas encore votre ticket. Qu’à cela ne tienne ! Une billetterie est ouverte et elle le restera jusqu’au dernier moment : on pourra prendre son précieux sésame sur place.

Les Rock Cheerleaders et Louwine Gauthier

Durant l’entracte, animé par Dominique Boisselot, vous pourrez applaudir une démonstration des Rock Cheerleaders de Chalon ainsi que la prestation de la San-Rémoise Louwine Gauthier, récente championne du monde de pompoms aux Pays-Bas avec ses copines du Givry Starlett Club.

Les bénéfices enregistrés au cours du spectacle serviront au financement de la prochaine édition d’« Un avion, Un enfant, Un rêve », d’ores et déjà programmée le 3 juin 2023 ainsi qu’à celui d’une visite d’une base aérienne. On parle de la BA 113 de Saint-Dizier, qui depuis 2015 abrite la 4e escadre de chasse...

Infos pratiques

Billets en vente dans les enseignes Carrefour, Leclerc ainsi qu’à l’Office de Tourisme du Grand Chalon et sur www.ticketmaster.fr ou https://my.weezevent.com/equipe-speciale-des-sapeurs-pompiers-du-rhone

Tarif de groupe à partir de 10 personnes.

Pour tout renseignement s’adresser au 06.88.82.37.30 ou sur le site www.avion-enfant-reve.com

Tombola et boutique avec BD thématique.

Buvette avec petite restauration.

Gabriel-Henri THEULOT