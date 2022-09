L'ensemble vocal ODEUM annonce son concert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ELOE , avec son chœur féminin « Ivre de Voix » et son « chœur des Mômes » donnera un concert avec l’ensemble vocal ODEUM , au Temple rue Carnot à Chalon. Au programme du concert : des chants issus de la musique traditionnelle de différents pays ( Ukraine, Amazonie, Côte d’Ivoire ) ,des œuvres d’auteurs contemporains, un large choix de musiques issues de la variété française et étrangère ainsi que des œuvres de compositeurs norvégiens, islandais …

Le chœur feminin « Ivre de Voix », direction Barbara Marcus

Comme son nom l’indique, depuis sa création en 2008 par Barbara Marcus, l’ensemble se dévoue au plaisir du chant grâce à un travail vocal sérieux et suivi qui permet au groupe de réaliser une découverte passionnante des répertoires variés et souvent peu connus: français, tchèque, hongrois, allemand, norvégien, islandais , anglais et américain, en traversant des époques et des styles divers.



Le Chœur des Mômes répète chaque mercredi sous la direction d’Angélique Neau, sur un programme proposant de la musique actuelle, des chants traditionnels, des percussions corporelles et des chants en solo pour ceux qui le désirent. L'idée maîtresse étant de travailler autour des propositions musicales de chacun, afin de monter un programme qui leur ressemble. Depuis sa création en 2016, les Mômes ont bien grandi et sont devenus pour la plupart des ados.

L'ensemble vocal ODEUM , dirigé par Angélique Neau, compte actuellement une vingtaine de membres de tous âges et venant de tous les horizons. Au fil des années, le groupe a évolué, s'essayant à différents styles musicaux: jazz, swing, chants traditionnels, gospels, négro spirituals.

Samedi 17 septembre à 20h30, Temple 25 rue Carnot , Chalon/Saône

Libre participation

Renseignements : 03 85 93 43 80

06 70 15 22 69