Le Conseil Unicef des Jeunes de Bourgogne vous invite à voter pour votre livre préféré !

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser aux droits de l’enfant grâce à la lecture, et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF.



Chaque année, des enfants et jeunes de 3 à 15 ans votent pour leur livre préféré, parmi une sélection d’ouvrages choisis en fonction d’une thématique et répartis par 4 catégories (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans).

Les enfants peuvent participer dans leurs écoles, collèges, accueils de loisirs, collectivités, bibliothèques, ou en famille.

Cette édition met en avant des ouvrages sur la thématique de la famille, qui est un sujet transversal à la croisée d’un grand nombre de droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant essentiels pour le développement de l’enfant : le droit à l’éducation, à la protection, à la non-discrimination, au bien-être…

Les 16 ouvrages de la sélection 2023 abordent des sujets essentiels tels que les différentes formes de familles, la place de l'enfant et la prise en compte de son avis, l’éducation et la transmission assurées par la famille, mais aussi les situations de violence, de précarité, de discrimination, qui mettent à mal le bien-être et la sécurité

de l'enfant.

La sélection a été élaborée par UNICEF France avec le soutien d'enfants, de jeunes et de professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse.

Si vous souhaitez voter pour votre livre préféré, voici les informations nécessaires :

1/ Tout se passe sur le site MYUNICEF.FR :

2/ Découvrez la sélection jusqu’à avril 2023 !

Découvrez les titres sélectionnés pour les 4 catégories d'âge, sur le thème Un air de famille

3/ Inscrivez-vous !

Inscrivez votre structure (école, collège, accueil de loisirs, bibliothèque...) ou votre

enfant via le formulaire disponible sur le site MYUNICEF.

3/ Téléchargez les outils de participation

Le mode d'emploi et les bulletins de vote sont disponibles gratuitement pour participer au Prix !

4/ Utilisez les outils pédagogiques

Si vous êtes un professionnel de l’éducation, vous pouvez téléchargez les outils

pédagogiques dès la rentrée scolaire de septembre 2022. Vous pouvez également

partager les livres en audiodescription aux enfants.

5/ Votez pour votre livre préféré !

Les enfants votent pour leur livre préféré, par catégorie d'âge.

Les votes sont ouverts de juin 2022 jusqu'au 30 avril 2023, en ligne ou par bulletin

papier (à renvoyer à l'adresse : UNICEF France, Prix UNICEF de littérature jeunesse 3, rue Duguay-Trouin 75006 PARIS).

Le vote en ligne peut s'effectuer de façon individuelle ou collective.

Les jeunes engagés auprès d’Unicef, vous attendent nombreux à voter et vous

remercie d’avance pour votre participation !!