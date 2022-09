Rugby : l’école de rugby du CRC a ouvert ses portes

Grâce à la volonté de l’équipe dirigeante, le soutien de la Municipalité, avec l’aide du Rugby Tango Chalonnais qui intervient dans les groupes scolaires, l’Ecole de rugby du Chatenoy Rugby Club a repris depuis ce mercredi 7 septembre 2022.

Bien évidemment le noyau de jeunes U8, qui a brillamment ramené une coupe des Jeux de Saone et Loire en mai 2022, était heureux de se retrouver sur le gazon jauni du stade de Charréconduit et d'accueillir les nouvelles têtes.

De plus le Forum des associations de Châtenoy le Royal, du dimanche 28 aout, a permis de très bons contacts, auxquels s’ajoutent la bonne volonté des directeurs et directrices d’écoles primaires de Chatenoy le Royal et de Saint Rémy qui ont acceptés de distribuer dans leurs classes, un tract présentant l’école, ses jours et ses heures ainsi que les conditions pour jouer au rugby éducatif.

Le baby rugby qui débute samedi 10 septembre 2022 est ouvert aux enfants ( filles et garçons) de moins de 6 ans. L’école de rugby est ouverte aux enfants 7 à 11 ans (filles et garçons).

Les inscriptions sont prises sur place au stade de Charréconduit, samedi prochain 10 septembre 2022 de 10h à 12h et les mercredis de 14 à 16h.

Pour toute information complémentaire, il suffit de contacter Ludovic Devlieger au 07 49 16 28 16 ou le club par mail à [email protected]

JCR

Sur la photo, les encadrants de l'école : Quentin Mornet, René Chambaz, Kylian Calon, et Ludovic Devlieger.