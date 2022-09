JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : BOUGEZ CURIEUX !

Ce pass est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre (jusqu’à 17 heures, heure de départ du TER) sur tous les réseaux partenaires.

Le pass est gratuit pour les enfants âgés de 4 à moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte payant.

Le pass est en vente sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’en gare aux guichets SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux.

Le pass est accepté sur les réseaux suivants :

Le réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté : les trains TER en Bourgogne- Franche-Comté (hors parcours Île-de-France) et les lignes routières régionales.

Les bus urbains et les trams du Grand Besançon Métropole et de Dijon métropole.

Les bus urbains des agglomérations de Auxerre, Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, le Creusot-Montceau, Dole, Lons-le-Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.

Mobigo : 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h) ou via mobigo.fr Site TER Bourgogne-Franche-Comté