Succès de la 6ème édition du défilé de mode organisé par l’association 3C, place de Beaune à Chalon-sur-Saône

Le photoreportage d'infochalon.com

En respectant le cahier des Charges de la Municipalité, l'association des commerçants du centre-ville qui a regroupé les 3 associations de commerçants, dirigée par Stéphane Duplessis, assisté de tous les membres du bureau et certains adhérents avaient organisé un défilé de mode, le jeudi 8 septembre à partir de 19 h 30, Place de Beaune à Chalon-sur-Saône.

cet événement dans lequel plusieurs mannequins professionnels étaient présents a connu un énorme succès et a séduit l’ensemble des participants, tout comme le public venu nombreux.

Devant plus de 300 personnes cette soirée de défilé était présentée par Cécile Boccalini et Céline Romann (Magasin Cocoon, 22 rue du châtelet).

De nombreux partenaires s’étaient associés à cette soirée : Renault Sodirac (photographie), Le Crédit Mutuel, Locason (sons et lumières) et la Ville de Chalon.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5ème Adjoint, en charge de la relance du commerce et de l’animation.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver les tenues présentées au public ainsi que les accessoires, bijoux et décoration auprès des commerces ayant participé à l’événement:

Pour la mode : ‘Eden Park’ ( 10 rue du Châtelet) - RougeGorge Lingerie ( 61 Grande Rue ) - ‘Noces blanches’ ( 4 quai des Messageries ) – Avenue du Cuir (15 rue aux Fèvres) – Armor et Lux (8 rue du Châtelet) - Kalao Concept (5 Grande Rue), Bar à Jeans (41 rue du Châtelet) -Sud Express (1 Grande Rue) Caroll (51 Grande Rue) - Jott (24 rue du Châtelet)…

Pour les accessoires : ‘Santa Marina (11 Grande Rue) – Atelier Bijou Créatif (32 Rue aux Fèvres) - Côté Optique (2 Grande Rue) – Chapeau Chic et gants de cuir (7 rue aux Fèvres)

Pour la décoration : ‘La Cabane’ (26 rue du Chatelet) et Cocoon (22 b rue du Chatelet)

Pour la coiffure des mannequins : Salons ‘Digital coiffure’ (4 rue du Pont), Yséal Salon & Coiffure (27 rue du Chatelet), Styl’Tendance (10 rue du Port villiers), Notre Atelier by Ana et Bertille (9 rue Carnot) et Beauty Coif (24 rue du Châtelet.

Retour sur tous les responsables de magasins qui ont présenté leur collection pour le défilé par magasin :

‘RougeGorge Lingerie’ avec l'équipe de Nelly,

‘Eden Park’ avec Lysiane et Cynthia,

‘‘Noces blanches’,

Avenue du Cuir (15 rue aux Fèvres)

Armor et Lux (8 rue du Châtelet)

Kalao Concept (5 Grande Rue)…

Chaussures San Marina’ avec Anne-Lise …

Clin d’œil à l’équipe qui a organisé le défilé

Le photoreportage du défilé info-chalon.com

J.P.B