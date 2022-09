ELAN CHALON - La gagne et l'envie de jouer affichés en guise de programme

L'ambiance sereine mais guerrière est estampillée au fronton de l'Elan Chalon. "Fiers d'être Chalonnais" est plus que jamais au rendez-vous, au point d'être notamment affiché sur le col des maillots qui seront livrés dans la semaine, avec un léger retard. Sur les bandes de côté, c'est le mot RESPECT qui sera arboré, a précisé Rémy Delpon, devant les partenaires du club, réunis ce jeudi soir à Dracy-le-Fort dans les jardins de La Garenne.

Signe que l'Elan a posé les jalons d'un basket qui se veut familial et respecteux, c'est la demande formulée par la Ligue de basket d'installer des fontaines à eau. Une demande qui a fait sourire le manager général du club, "ca fait 8 ans qu'avec notre partenaire Suez nous avons opté pour les fontaines, économisaant l'équivalent de 7000 bouteilles en plastique par an, c'est dire l'avance sur le sujet".

Enthousiasme, énergie positive, joie et solidarité

A tour de rôle, l'effectifi chalonnais a été présenté aux partenaires en commençant par le 5 majeur dont bien sûr l'historique de l'étape, Mickael Gelabale, qui affiche désormais 6 saisons au compteur. Le passionné de cuisine a d'ailleurs évoqué à demi-mot sa reconversion avec l'obtention de son diplôme à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Antoine Eito, Damien Bouquet... tous ont affiché leurs motivations à arborer les couleurrs du club et surtout l'esprit "revanchard" après les désillusions de l'année précédente.

Et c'est Maxime Pacquaut, coach assistant, qui a sans doute mieux résumer l'esprit en ce début de saison, "il y a une alchimie en dehors qui se forme et ça se vera dans les matchs compliqués".

"Les gens parlent de l'Elan Chalon avec le coeur et la passion" pour le coach Savo

Le coach s'est voulu lui aussi très enthousiaste en ce début de saison, tout en demandant à chacun de la patience dans les résultats sportifs, "une saison ça ne se joue pas sur quelques matchs. Oubliez tout ce qui est négatif ! Ici, à Chalon, les gens parlent du club avec le coeur et la passion". Il n'a pas oublié de rappeler à l'époque de Limoges, toute l'angoisse qu'il avait de venir affronter le Colisée et son public.

"Ce n'est pas un hasard qu'on soit là"

Le coach Vucevic croit en la destinée du club et de son effectif, "ce n'est pas un hasard qu'on soit là. C'est un privilège d'être dans un club en difficulté. On sera à la hauteur de cette tâche". A suivre donc... Tout en précisant que la date, la seule dans la tête de Savo.. elle est fixée au 14 octobre et au début du Championnat...

Côté ambition, "c'est de monter directement" a lancé le coach.. Vous comprendrez ce que vous avez envie de comprendre !

Laurent Guillaumé