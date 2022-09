"La lutte pour les idées de Vérité et de Liberté mérite mieux !"

Rétablissons la liberté et la vérité à leur vraie place



Les Chalonnais ont l’habitude depuis de longs mois de voir défiler ou s’exposer dans la ville celles et ceux que l’on appelle communément les « anti-pass » ou les « anti-vax ». L’apothéose de ces rassemblements s’est déroulée samedi 3 septembre 2022, place de la gare ; conférences et spectacles avec des « pointures » nationales sur la scène.

La liberté d’expression est bien sûr respectable et indispensable mais comment ne pas se poser deux questions essentielles pour notre avenir en démocratie, à Chalon comme ailleurs, sur la tenue et le contenu de tels rassemblements ?

1) Quelles sont les idéologies et les personnages qui se cachent derrière les prétendues batailles pour la « vérité et la liberté » ?

2) Pourquoi le maire de la ville leur accorde-t-il autant de moyens matériels ? Accepterait-il de faire le même effort pour une autre association chalonnaise qui fait vivre le débat public localement et se bat pour des idées progressistes ?

Premier point : Il n’est pas besoin de chercher longtemps dans les écrits, les discours des organisateurs de ces mouvements pour discerner le vrai du faux :

La plupart ont été ou sont toujours membres d’une organisation d’extrême-droite (les Patriotes, entre autres, pour ne pas les citer), les « spécialistes » de la santé invités samedi sont pour certains de faux diplômés, faux experts, pour d’autres de vrais complotistes, diffusant dans une presse complaisante ou dans des vidéos retentissantes des fausses « preuves » faciles à démolir sans rigueur scientifique ou médicale qui ont juste comme objectif de semer le doute et d’emmener l’auditeur vers les idées politiques favorables à l’extrême-droite. Samedi 3 septembre 2022, sans aucune possibilité de contradiction, les propos se sont aussi dirigés contre les organisations porteuses de valeurs de progrès social qu’ils qualifient de « mondialistes » et les discours, qui se revendiquaient «antisystème» avec des appels à la désobéissance anti-républicaine, étaient clairement souverainistes, avec de forts relents de libertarisme à la Trump.

Deuxième point : Le maire de Chalon-sur-Saône a prêté du matériel municipal (blocs électriques, chaises, barrières...) et a mis à disposition des employés municipaux pour un rassemblement d’organisations « anti-vax » et « anti-pass ». Quelle proximité entre les structures nationales ou locales organisatrices et lui ? Gilles Platret nous a habitués à des discours provocateurs par leur extrémisme droitier et à des postures contradictoires sur le sujet. On peut alors s’interroger sur ces relations pour le moins rapprochées. La question de la santé publique dans notre ville, comme ailleurs, mérite mieux que le soutien à une nébuleuse d’associations qui nient à ce point la réalité de l’épidémie en répandant de fausses informations, de faux chiffres et des idées nauséabondes.

Nous, citoyens et citoyennes chalonnais.es, ne remettons pas en cause le droit d’expression, de rassemblement sur la place publique, ni de débat sur les questions de santé publique, notamment celles concernant la gestion sanitaire et politique de la pandémie de covid19, qui a fortement bous- culé les libertés individuelles et collectives. Mais nier la véracité de la surmortalité liée à l’épidé- mie, c’est nier les inégalités sociales, territoriales et environnementales inédites que la crise sani- taire a révélées, en frappant les personnes les plus vulnérables et les minorités déjà discriminées. C’est insulter les victimes, les familles endeuillées, les professionnels du funéraire et de la san- té et toutes celles et ceux qui ont risqué leur vie, ou celle de leurs proches, en exerçant leurs métiers dits « essentiels ».

Nous nous inquiétons des dérives extrémistes qui émergent dans ces mouvements auxquels, il faut bien le reconnaître, la presse locale et nationale accorde constance et intérêt, et qui font croire à nos concitoyens épris de liberté et de justice qu’ils en sont les défenseurs.

La pandémie a mis la planète entière à l’épreuve de l’incertitude, alors oui, chercher à comprendre et à rester libres est essentiel mais que celles et ceux qui se revendiquent de la Vérité n’avancent plus masqué.es ainsi que les élu.es qui les soutiennent.

La lutte pour les idées de Vérité et de Liberté mérite mieux !

Des citoyennes et citoyens du Grand Chalon qui s’interrogent. Soutenu.es par des organisations :

