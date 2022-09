Boules Lyonnaises : Nouveau bureau à la Boule d’Or Chalonnaise et déjà des objectifs annoncés aux licenciés lors de l’Assemblée Générale

Le club connait une grosse augmentation d’effectifs avec 10 licenciés en plus pour afficher presque 50 adhérents pour commencer la saison et porter haut les couleurs du club !

Suite au décès de leur Président Bruno Girard en début d’année 2022, Georges Desbrosse, Vice-président du Club de « la Boule d’Or Chalonnaise » (boules lyonnaise) et l’ensemble des membres du club étaient conviés à 17 heures au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône à une nouvelle Assemblée Générale afin d’élire un nouveau bureau en attendant dans deux ans des élections rélectives.

Ayant le quorum pour faire cette élection, face à une assemblée composée de plus d’une trentaine de personnes dont Jean Luc Durand (membre de l’O.M.S), Marie Claire Girard ( Présidente d’honneur du club) et Kévin Gonnet (petit fils de Daniel Gonnet) , la tribune était composée de droite à gauche par Daniel Chevrey (Trésorier adjoint), Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Georges Debrosse (vice-président) Daniel Diry (secrétaire), Pierre Carlot, Conseiller délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et Jean Philippe Blondet, Responsable de la section suisse et du concours international franco-suisse.



Une assemblée qui commençait par la prise de parole de Daniel Diry pour le compte rendu sportif et l’élection à main levée du nouveau bureau comme étant le suivant : Président : Georges Debrosse, Vice-président : Jean Philippe Blondet, Trésorier : Daniel Chevrey, secrétaire : Daniel Diry, bureau élu à la majorité des voix.



Allocution du nouveau président Georges Debrosse : « Mesdames et Messieurs : Les membres du bureau m’ont fait l’honneur de m’élire Président à la tête du Club de la Boule d’’Or Chalonnaise et de nommer à mes côtés un Vice-président en la personne de Jean Philippe Blondet. Conscients, tous les deux d’avoir eu des prédécesseurs de qualité tels que Guy Thibert et Bruno Girard, nous nous engageons à suivre leur exemple pour que le Club de la Boule d’Or Chalonnaise reste au plus haut niveau et surtout qu’il soit le plus représentatif possible. Nous continuerons, néanmoins d’imposer les valeurs qui nous sont chères, telles que : l’humilité, l’honnêteté, la fidélité, le travail et le côté humain. Nous serons avec les membres du bureau à nos côtés, les dirigeants de tous les adhérents du club bouliste dès l’instant qu’ils respecteront les valeurs de ce club qui a 113 ans d’existence, je vous le rappelle. Bien sûr, nous maintiendrons la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise qui restera autonome puisque aucun denier ne sera versé par le club pour ces rencontres internationales franco/suisse. Concernant nos partenaires, nous continuerons de développer également des nouvelles rencontres aller/retour avec le club de Cras- Sur- Reyssouze, chères aux présidents Guy Thibert et à Bruno Girard mais également avec le club voisin et ami de Crissey toujours présent à nos concours.

Comme nous voulons que ce club rayonne au niveau local, départemental, régional et international, des séances d’entrainements aux tirs et aux points avec récompenses, seront organisées chaque mois (du type AS) pour faire progresser nos licenciés afin de faire des constitutions d’équipes d’un très bon niveau lors des concours. Tous les licenciés auront accès aux concours dès l’instant qu’ils apportent une présence régulière au clos ou au boulodrome et la volonté d’y participer. Nous organiserons également des sorties pour le club, pour les adhérents où les épouses des licenciés seront conviées. Chaque équipe de la boule d’Or Chalonnaise qui se présentera dans un concours et qui terminera dans les 4 premiers du classement verra sont engagement être remboursé.

Nous créerons également une section sponsoring pour le club, afin d’assurer un soutien financier régulier au club. Dès cette année tous les adhérents avec une petite participation, se verront remettre un paquetage du club avec un survêtement, un tee-shirt et un bermuda. Nous maintiendrons tous nos concours été comme hiver en mettant une formule journalière dès l’instant qu’ils se déroulent au Clos! Bien sûr nous souhaitons également avoir le soutien de nos institutions que ce soit le Grand Chalon, la Ville de Chalon, l’O.M.S pour leur soutien administratif, matériel et financier pour mener à bien ces objectifs! enfin je vous informe que le Maître Joueur 2022 aura lieu le 13 octobre à partir de 13 heures 30 Aussi, vive le club de la Boule d’Or Chalonnaise !".

La parole était donnée ensuite au trésorier Daniel Chevrey pour le rapport financier de l’année avec une dépense totale de 12062,48 euros et des recettes sur l’année qui s’élève à 13279, 68 euros soit un exercice excédentaire de 1217,20 euros qui vienne s’ajouter sur le compte du club.



Sommes certifiées par les vérificateurs de compte Jean Dezapy et Alain Montoiret.

S’en suivait l’allocution de Jean Philippe Blondet, Responsable de la section suisse et du concours international franco-suisse : « Mesdames et Messieurs ! L’année 2022, pour les membres de la section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise restera dans les annales comme ayant été la plus prolifique possible aussi bien côté Français que du côté helvétique. En effet, derrière les rencontres sportives internationales qui se sont déroulées à Chalon le 16 mai et à Montreux du 21 au 26 juin entre la Section Suisse du club de la Boule d’Or Chalonnaise et les clubs suisses de Clarens et de Blonay, se sont tissés des liens non seulement humains mais aussi sportifs et on peut même le dire, affectifs. Cette rencontre rejaillit inexorablement sur le club afin d’enrichir sa vitrine au niveau local, national et international.

Aussi je remercie très sincèrement toutes les institutions qui y ont contribué : La Ville de Chalon de par son Maire Gilles Platret et l’Adjoint aux Sports Philippe Finas qui nous ont reçu en mairie le 16 mai 2022 à 9 heures ! Mais aussi Gilles Véchambre Directeur des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, Patrick Varraut, Responsable des équipements sportifs, la Maison des Associations et les Services Techniques de la Ville. Je remercie chaleureusement le Grand Chalon et Dominique Melin qui est toujours présente à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments et qui fait partie intégrante de notre club. Bien sûr nos amis de l’O.M.S Thierry Thevenet et Jean-Luc Durand qui sont présents toute l’année à nos côtés lors de nos manifestations et qui nous ont fait l’honneur d’être présents pour partager nos soirées franco suisse du 15, 16 et 17 mai.

Je veux remercier chaleureusement nos nombreux sponsors, qui sont fidèles à notre cause et qui nous ont permis cette année de rester 4 jours en suisse pour certains et une semaine pour d’autres : Je veux parler bien évidemment de Jérôme Ruget, du restaurant ‘Chez Jules’, Alexandre Cousty, Directeur Renault-Sodirac, Christophe Coty, gérant de la Mie Caline, Pascal Guillet, gérant du bar ‘Le Paradis’, Benoit Philippe et Pauline, du magasin ‘Superdry’, Alexy Cassabois (entreprise de BTP), Jérôme Carlet, du restaurant le Verre Galant, Laurent Guillaumé, Info-Chalon, Pierre Petit (commerçant non sédentaire des marchés Paëlla, couscous, choucroute), Serge Agresti (Poissonnerie des marchés)... Je veux aussi remercier Patrick Chaplin (pour le prêt de son véhicule minibus personnel) et les donateurs privés (Bernard Boivin, Denis Isaïe, Marc Neuzillet…) ainsi que les 16 adhérents bénévoles qui composent la Section Suisse et qui rendent possibles ces voyages. En aparté, je salue les deux nouveaux sponsors qui viendront s’ajouter l’année prochaine à notre liste et qui seront dévoilés ultérieurement puisqu’ils désirent participer et œuvrer à cette grande fraternité franco-suisse en y apportant leur contribution financière.

Comme vous le savez, l’organisateur que je suis ne serait rien sans avoir à ses côtés des hommes de confiance, de valeur et une équipe remarquable ! Je veux donc saluer l’ensemble des personnes qui ont été présentes pour recevoir la délégation suisse mais aussi toutes les personnes qui m’ont accompagné en Suisse et qui me font confiance chaque année. Sachez que vous avez tout mon respect et mon éternelle reconnaissance. Aussi lors de ce séjour en Suisse, je voudrais saluer la performance sportive de Georges Debrosse, notre Président que je vous demande d’applaudir car il a remporté le mardi 21 juin le concours international de Blonay de Boules Lyonnaises en tête à tête ! Je veux saluer aussi la performance toute aussi exceptionnelle de Marc Neuzillet et Philippe Dubois qui lors du concours international doublette de boules lyonnaises de Blonay du samedi 25 juin ont sorti des poules le Champion du Monde italien de tir de précision et de tête à tête en le battant 9 à 8 au temps.

Vous me permettrez aussi d’avoir de grosses pensées pour toute la délégation suisse et la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux Championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018, à Pierre Alain Dumas, Vice-président du club de pétanque de Clarens et organisateur comme moi de cette rencontre franco-suisse, à Amédéo Tomasetti, le Président de Blonay, à Livio Grando, Président de tous les Boulodromes et sociétés de boules de Montreux, à Victor Bonnetti, entraineur de l’Equipe Nationale suisse de pétanque féminine, ainsi qu’à tous les membres qui composent la Section Française de Montreux pour leur accueil, pour l’organisation de notre séjour et le temps qu’ils ont partagé avec nous. Je vous souhaite à tous très sincèrement, de participer au moins une fois dans votre vie à cet événement qui allie à la fois, le côté sportif, le côté humain, des expériences ludiques, des sensations de l’extrême mais aussi une très grande fraternité entre les joueurs de notre club, les clubs suisses! Je vous remercie ! ».

Daniel Diry reprenait la parole ensuite pour annoncer que malgré une démission et deux abandons à confirmer pour arrêt d’activité bouliste, le club avait enregistré 7 arrivées et qu’il devrait atteindre 50 licenciés en début de saison contre 42 l’année dernière. Il informait que les joueurs qui joueraient les qualifications aux Campionnats de France auraient leurs frais payés par le club à savoir l’engagement du concours et le repas.

Thierry Thevenet se félicitait de la bonne tenue du club et de l’esprit très convivial de celui-ci. Il félicitait le club pour l’augmentation des licenciés, affirmait que l’O.M.S serait toujours une institution partenaire de la Boule d’Or Chalonnaise. Enfin il confirmait que les échanges franco-suisses donnent une vraie valeur au club et qu’elles se passent vraiment dans une grande fraternité. Il se félicitait d’y avoir participé lors de la venue de la délégation helvétique. Il informait de l’arrivée d’un nouveau véhicule de transport de personnes qui peut très bien être utilisé pour les voyages en suisse.

Pierre Carlot lui se montrait satisfait de la bonne santé financière du club et du nombre de licenciés en augmentation, il s’adressait à Marie Claire Girard pour l‘informer qu’il appréciait énormément Bruno Girard et d’une petite anecdote avec une liste de course à faire (travaux) demandé par l’ancien président. Il informait l’assemblée que les échanges franco-suisses donnent une vraie valeur au club à l’international mais aussi à la ville de Chalon et que la ville de chalon encourage qu’un tel événement puisse perdurer.

La séance était levée à 18 heures 45 et tout le monde était convié à un buffet de l’amitié.

