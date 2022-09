Le tennis-club de Saint-Marcel annonce ses portes-ouvertes

La porte ouverte se déroulera le samedi 17 septembre de 09h30 à 12h30,

Renseignements, essais, inscriptions.

Le club dispose de 2 terrains couverts chauffés en résine et 3 terrains extérieurs en quick,

Il dispose également d'un club house spacieux et accueillant.

Une centrale de réservation en ligne " balle jaune" pour réserver les terrains tout au long de l'année.

Entrainement baby tennis à partir de 3 ans

Entrainement enfant 1h par semaine

Entrainement adulte 1H30 par semaine

L'école de Tennis est encadrer par Valérie Roussel (ex - 30) et présidente du comité de tennis de Saône et Loire.

Des tournois, divers activités pour les grands et les petits toute l'année.