"Deux années sans élections mais deux années de travail intense" lance le Rassemblement National 71

La rentrée de la fédération départementale du Rassemblement National n'a pas échappé à sa sémantique toujours offensive, avec une cible toute particulière, le gouvernement. Autour de Julien Odoul, fraîchement élu à l'Assemblée Nationale, en qualité de député de l'Yonne, "on a fait la démonstration qu'il n'y a pas de plafond de verre, contrairement à tout ce que les uns et les autres laissaient entendre. Le travail paye. Nous sommes les seuls à avoir proposé aux départementales des candidats dans chaque canton en terme d'opposition. On rassemble à l'image du ralliement de Bertrand Rouffiange" a livré Aurélien Dutremble, chef de file du RN en Saône et Loire.

"On arrivera aux responsabilités"

Signe que "le dynamisme" est du côté du Rassemblement National, "on a engrangé 200 000 voix de plus, on est plus qu'à 10 000 voix de la macronie" s'est félicité Aurélien Dutremble, "avec deux candidats qualifiés au second tour sur les 3e et 4e circonscriptions de Saône et Loire. Sur la 5e circonscription, Arnaud Sanvert a réussi par son score à éliminer Gilles Platret dès le 1er tour, c'est un exploit à mettre à son profit. Sur le Mâconnais, on est passé de 8 à 19 % des suffrages exprimés et tout ça dans le contexte de participation qu'on connaît. On va continuer à préparer l'avenir et quoiqu'il arrive on arrivera aux responsabilités".

"Le gouvernement est obligé de composer, de reculer, c'est une bonne nouvelle et c'est sain pour notre démocratie" pour Julien Odoul

"Les élections législatives ont permis la grande clarification", pointant le résultat de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône aux législatives, "cette fausse droite, cette malversation politique. La clarification est saine" a lancé le parlementaire de l'Yonne.

Julien Odoul a fustigé le "gouvernement coupable du chaos avec l'Etat qui qui engrange avec l'inflation. La seule vraie solution c'est la baisse des taxes, il faut rendre de l'oxygène aux Français. Marine Le Pen avait demandé la tenue d'une session extraordinaire de l'assemblée nationale pour l'instauration de mesures d'urgence. Aujourd'hui, ce n'est même plus le pouvoir d'achat mais le pouvoir de vivre". Autre sujet sur lequel, le Rassemblement National reste inflexible, "la première des libertés c'est la sécurité et les Français ne l'ont plus. On souhaite une répression impitoyable avec la certitude de la peine donnée et la certitude de la peine éxécutée" et de réclamer la fin "de l'immigration sauvage, carburant de l'insécurité".

L'Appel aux adhérents jusqu'au 26 septembre

Le Rassemblement National va faire face au mois de novembre à son congrès interne afin d'élire son Président. Deux candidats ont fait connaître leurs intentions, Louis Alliot et Jordan Bardella, pour lequel Julien Odoul a donné tout son soutien. Pour l'occasion, c'est une adhésion à 20 euros qui a été mise en place. Les interessés ont jusqu'au 26 septembre pour prendre leur carte et voter au Congrès. Un vote qui sera électronique. A noter que Louis Alliot tiendra une réunion publique à Dijon le 30 septembre.

Laurent Guillaumé