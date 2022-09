AVIS DE DECES - Madame Olga GUYENET née GANZER

DEMIGNY



Nadine et Patrick,

Michel et Danièle,

ses enfants et leurs conjoints ;

Aurélien, Thomas, Marylou et Lucas,

ses petits-enfants ;

ses beaux-frères

et belles-soeurs ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que les familles GANZER, GUYENET et FERRO,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Olga GUYENET

née GANZER

survenu le 9 septembre 2022 à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14 septembre 2022 à 15 heures en l'église de Demigny, suivie de l'inhumation dans

l'intimité familiale.

et remercie ses infirmières à domicile ainsi que l'ensemble du personnel soignant du service Gériatrie de l'hôpital de Châlon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Michel

décédé en 2020,

et ses sœurs

Denise

décédée en 1981,

Antoinette

décédée en 2013