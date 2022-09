AVIS DE DECES - Madame Germaine PIGNERET née MULLOT

SAINT-DÉSERT - LA CHARMÉE



Colette et Gilles Bernard,

Jean-Claude Pigneret et Sylvie Nugues,

ses enfants ;

Frédéric et Béatrice,

Anne et Vincent,

Mathilde,

ses petits-enfants ;

Clémence, Faustine,

Martin, Antonin,

ses arrière-petits-enfants ;

Marguerite Mullot,

sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;

Les familles Mullot, James,

parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine PIGNERET

née MULLOT

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 15 septembre 2022 à 15 heures en l'église de Buxy.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.