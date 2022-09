Maëva Anger est candidate au concours de Miss Bourgogne 15/17 ans

À 15 ans, Maëva Anger, de Sevrey (Saône-et-Loire) fait partie des 20 candidates à avoir été sélectionnées au concours de Miss Bourgogne 15/17 ans. Plus de détails avec Info Chalon.

À tout juste 15 ans, Maëva Anger participe pour la première fois au concours de Miss Bourgogne 15/17 ans.

Une belle aventure qui débute et qui ne tient pas du hasard.

«J'avais hâte de pouvoir m'inscrire. C'est l'année dernière que je me suis lancée et j'ai de la chance d'être soutenue par tout mon entourage», nous explique cette adolescente passionnée par le monde des miss depuis son plus jeune âge.

Née à Chalon-sur-Saône, Maëva vit et a grandi depuis sa prime enfance à Sevrey où elle a fait toute sa scolarité avant d'intégrer le collège Louis Pasteur, à Saint-Rémy. Elle est actuellement en seconde générale au lycée Mathias.

Elle pratique la danse depuis l'âge de 12 ans et, depuis quelques années, au sein de l'association Temps Danse, à Varennes-le-Grand.

«J'aimerais être coach de danse a sein de cette association», nous confie-t-elle.

La danse, une autre de ses passions avec la mode et le sport, notamment le handball.

Caractérisée par une joie de vivre débordante, avenante, très polie, studieuse, serviable, altruiste, à l'écoute des autres, pleine de compassion, aimant aider les personnes dans le besoin et déterminée, elle s'investit dans tout ce qu'elle entreprend.

Une bonne chose pour une jeune fille de son âge heureuse de découvrir ce nouvel univers.

«C'est une opportunité unique de me lancer dans cette aventure et j'aimerais être l'ambassadrice de notre région au national», ajoute la lycéenne.

Détestant l'injustice, les discriminations et le sexisme, Maëva aimerait faire des études de droits pour devenir avocate «afin d'aider les personnes en difficulté», une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

Elle voudrait également participer à un programme d'échanges avec les États-Unis.

Appréciée de tous, Maëva est également très attentionnée envers son frère cadet, Enzo, 12 ans, et sa petite sœur, Maëlys,7 ans, «sa première fan».

Elle a décroché son ticket pour le concours de Miss Bourgogne 15/17 ans aux côtés de 2o autres candidates venues des quatre coins de notre région.

Maëva est d'ailleurs depuis trois mois dans le Top 5 annoncé chaque semaine sur les réseaux sociaux.

Dimanche, elle défilait en tenue de soirée au Parc des Peupliers, à Montceau-les-Mines, lors de la journée des associations de cette ville.

Samedi 17 septembre, l'élection de Miss Bourgogne 2022 15/17 ans se déroulera au Parc des expositions de Charolles.

Une fois élue, Miss Bourgogne 15/17 ans représentera la région lors de la finale du concours. Le plus dur commencera alors pour elle.

En attendant, Maëva pourra compter sur le soutien de ses parents, mais aussi de ses amis.

«Mon entourage est à fond avec moi !»

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati