Margaux Lagarde a soufflé la 1ère bougie de son Agence Automobilière Chalon/Saône, bien entourée

Après avoir passé 2 années à travailler au sein de l'Agence Automobilière de Louhans en qualité d'agent commercial puis de gérante d'agence, Margaux a décidé de se franchiser au sein de l'Agence Automobilière et d'ouvrir une agence sur le Chalonnais, il y a tout juste 1 an. Ce fut un challenge pour elle, jeune Bressane de 25 ans, de se lancer dans l'entrepreneuriat.



« Prudente mais convaincue du concept de l'agence, j'ai su développer mon activité à la hauteur de mes espérances en alliant travail, rigueur, honnêteté et transparence, tout en collaborant avec mes différents partenaires commerciaux.



Un an plus tard, je peux affirmer que l’Agence Automobilière de Chalon/Saône est une entreprise incontournable dans la vente de véhicules entre particuliers. Notre notoriété ne cesse de croître et je compte bien continuer à mettre toute mon énergie pour que celle-ci continue son ascension. » Margaux



MARGAUX LAGARDE gérante de l’Agence Automobilière de Chalon/Saône

1 an après son ouverture, l’Agence Automobilière de Chalon/Saône c’est 154 véhicules vendus, 98% de clients satisfaits, une note de 4.9/5 avec 145 avis Google et le développement de l’activité avec la mise en place d’un nouveau service : le nettoyage complet intérieur et extérieur, en passant par la rénovation des plastiques au polish de la carrosserie, ainsi que la rénovation de phares pour les véhicules et motos.



L’activité de l’Agence Automobilière de Chalon/Saône ne cesse de croître et qui dit croissance dit embauche !



Un poste d’agent commercial en CDI (H/F) est à pourvoir : alors si vous êtes une personne dynamique, rigoureuse, honnête, empathique et disposant de qualités commerciales, n’hésitez pas à postuler auprès de Margaux [email protected]

L’Agence Automobilière de Chalon/Saône, 30 rue des rotondes à Châtenoy-le-Royal

03 85 97 90 27 - 06 61 53 30 09

www.agenceauto.com

CJ