A Chalon-sur-Saône, ça tangue au sein de la majorité municipale ?

Il y a des périodes avec ... et là on serait plutôt sans...

Selon des indiscrétions formulées et corroborées par un certain nombre d'élus chalonnais, c'est un avis de tempête qui souffle au sein de la majorité municipale de Chalon-sur-Saône. C'est à un point qu'à tour de rôle, les adjoints ont été "convoqués" par le maire. Une manière d'essayer pour le 1er magistrat de Chalon d'apaiser les tensions qui font jour. Des tensions dont le mystère est plus que levé pour celles et ceux qui observent la vie politique locale.

Ainsi depuis la rentrée de septembre, les adjoints ont été conviés pour une petite mise au point, histoire aussi de compter les forces en présence en cas de turpitude sévère. Certains s'emploieront à nier toute tension au sein de l'équipe municipale, d'autres à la minimiser sauf que dans les faits, certains ne font plus mystères de leurs incompréhensions sur la manière dont les choses se passent... ou finalement ne se passent pas !

En attendant, une chose est sûre...le bâteau municipal tangue...

Laurent Guillaumé