Blocage du site Schneider Electric par F.O pour une amélioration du pouvoir d’achat, « face à une direction aphone » selon l’organisation syndicale.

Une action syndicale au niveau national !

Mardi 13 septembre, sur l’ensemble du territoire national, que ce soit à Dijon, Mâcon, Evreux, Lyon comme à Champforgeuil, avait lieu une mobilisation de grande envergure sur tous les sites Schneider où se déroulait un mouvement syndical F.O du groupe Schneider afin de bloquer les entrées de camions de 5 heures à 10 heures du matin.

Mobilisé sur tout le territoire national, FO dénonce une revalorisation des salaires de 1,9%, alors que l’inflation affiche 5,8% et que la société Schneider a continué de faire des profits important au premier semestre 2022. Cette action est soutenue également par les autres organisations syndicales : CFDT, CGT… « qui face à une direction muette, menace d’amplifier leur action ! » affirme le syndicat F.O.

Info-chalon était présent mardi 13 septembre à 8 heures pour constater une mobilisation déterminée à bloquer l’entrée de l’usine et qui recueillait les propos de la représentante F.O du site, madame Marie Thérèse Loreau : « Nous sommes là dans le cadre d’un mouvement lancé par F.O du groupe Schneider pour interpeller la direction afin d’augmenter nos salaires car suite à l’inflation de 5,8%, il faut savoir que le groupe Schneider à donner un cadrage à toutes ses filiales dont on fait partie pour nous donner cette année que 1, 9% d’augmentation sur les salaires. De plus, le Groupe Schneider a annoncé des résultats au premier semestre 2022 encore meilleurs que l’année précédente alors que l’année dernière a été une année exceptionnelle. F.O et les autres organisations syndicales ont interpellé la direction de Schneider au mois de juillet et la semaine dernière et nous n’avons eu aucune réponse. Donc pour les réveiller car ils se sont peut être endormis, on fait donc une action syndicale sans associer les salariés, de blocage des camions sur l’entrée du site et si nous n’avons pas de réponse, un mouvement de grande ampleur sera déclenché ! ».

Copie du tract distribué

J.P.B