Soirée de remerciements chez WAS pour le Badminton Club de Saint-Marcel ce mardi soir

Une quarantaine de personnes ont été conviées ce mardi soir chez We Are Select (WAS), magasin de vêtements au cœur de la zone commerciale de Chalon sud.



C’est Jonathan Souillot, président du club de badminton de Saint-Marcel (BCSM), qui a organisé cette soirée pour remercier ses partenaires mais aussi tous les bénévoles du club.

En effet, à un peu plus de 3 semaines de l’événement tant attendu, le Blackminton les 7 et 8 octobre prochain (NDLR : Info Chalon vous en parlait ici), le président a tenu à remercier :

« bénévoles et partenaires qui, par votre engagement, allez nous permettre d’organiser cet événement dans des conditions excellentes, l’aide de tous est vraiment remarquable »

a indiqué Jonathan aux invités présents, avant d’ajouter : « c’est aussi l’occasion de partager un bon moment tous ensemble et c’était important de mettre en lumière votre confiance à tous, en notre association ».

Jonathan a également remercié le maire de Saint-Marcel, Raymond Burdin, son adjointe en charge des sports Nathalie Couturier ainsi que l’équipe municipale qui apporte régulièrement son aide au club : Samira Piana, responsable de la communication et Philippe Perreault responsable des sports, tous présents pour l’occasion.

Il a également salué la présence de Dominique Melin, vice présidente du Grand Chalon en charge des sports et Karine Plissonnier, vice présidente du Grand Chalon également, venue représenter Sébastien Martin, président du Grand Chalon.



Axel Lesage, représentant de la ligue Bourgogne Franche-Comté de Badminton était également présent.



Le président du club a ensuite cité tous ses nombreux partenaires*, présents mais aussi ceux excusés et a salué particulièrement Laurent Capello, directeur des magasins Sport 2000 et WAS, hôte de cette soirée.



Enfin, afin de remercier sa trentaine de bénévoles qui œuvrent toute l’année au bon fonctionnement du club et des manifestations, et particulièrement à l’organisation de leur grand événement du Blackminton qui demande beaucoup d’investissement, Jonathan, avec la complicité de Laurent Capello, a offert à chacun des bénévoles un t-shirt et une veste sans manches à l’effigie du club et de ses partenaires.



Tour à tour, Nathalie Couturier, Dominique Melin, et Laurent Capello ont ensuite souhaité dire un petit mot et remercier le club de badminton de Saint-Marcel pour son invitation bien sûr, mais aussi pour ses actions et son investissement tout au long de la saison.

Laurent Capello, a d’ailleurs raconté une petite anecdote quant au choix du magasin hôte de la soirée : « il se trouve que la frontière entre Saint-Marcel et Chalon sur Saône se trouve entre mes deux magasins, nous sommes ici ce soir à Saint-Marcel chez WAS mais si vous passez à côté vous vous trouverez alors à Chalon sur Saône ! ».

La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié, notamment avec la traditionnelle marquisette, concoctée par Christian, bénévole du BCSM.

Une soirée ponctuée de sourires et de convivialité, comme à l’accoutumée au sein du club de badminton de Saint-Marcel.

Dès ce mercredi matin, les bénévoles ont retrouvé le chemin des préparatifs, les jours sont désormais comptés jusqu’au grand événement du Blackminton les 7 et 8 octobre prochain.



D’ailleurs, il reste seulement 6 places pour participer, renseignements et réservations ici.

*Liste complète des partenaires du club : Groupama Saint Marcel, Les 3 Brasseurs, Ally Print, Maison Chassaing traiteur, Fédération Française de Cardiologie, Sport 2000, WAS.



Amandine Cerrone.