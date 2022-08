Les 3 brasseurs Chalon sur Saône : nouveau partenaire du Badminton Club de Saint-Marcel !

En effet, les deux hommes ont convenu, quelques semaines auparavant, d’un nouveau partenariat entre le club sportif et le restaurant chalonnais dont la réputation n’est plus à faire.

C’est donc au sein de l’établissement de Laurens Defour que la convention de partenariat a été signée et que les deux signataires ont pu finaliser l’organisation du prochain événement du BCSM : le « Blackminton » prévu les 7 et 8 octobre prochain.

Les participants pourront donc déguster la bonne bière des 3 brasseurs à la buvette, entre deux matchs !

« Le but aussi lorsqu’on organise un événement c’est de promouvoir les acteurs locaux » précise Jonathan.

L’événement « Blackminton » est une manifestation ouverte à tous à partir de 10 ans.

« Fort du succès du premier qui a eu lieu l’année dernière, on a bien sûr décidé de le renouveler cette année, les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 juin et plus de la moitié des places ont déjà été vendues ! » indique le président du club sportif.

Le concept de ces soirées est de jouer au badminton dans le noir avec du fluo et de la musique pour mettre l’ambiance !

Le nombre de places est limitée alors ne tardez plus à réserver la vôtre !



Toutes les infos sont disponibles ici.



Et pour les curieux qui voudraient un petit aperçu de l’événement, rendez-vous sur la vidéo ci-dessous qui résume celui de l’an dernier !

Amandine Cerrone.