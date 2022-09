Aire-boxe au Ring Olympique Chalonnais : un bon moyen de lutter contre le stress de la semaine

Depuis la rentrée, le Ring Olympique Chalonnais propose des séances d'aire-boxe santé cardio-combats. Inspirée de la boxe mais sans adversaire et sans coups, cette discipline fitness ouverte à toutes et à tous a le vent en poupe. Plus de détails avec Info Chalon.

Reconnue par la Fédération Française de Boxe (FFB), l'aire-boxe, ou pour être précis aire-boxe santé/cardio-combats, est ouverte à toutes et à tous. Son apprentissage est rapide et ne nécessite pas de connaissances particulières en matière de discipline de combat.

Idéale pour une remise en forme progressive, lutter contre le stress de la semaine ou pour entretenir la silhouette, l'aire-boxe associe exercices d'endurance, de vitesse et de souplesse.

Comme pour l'aérobic ou la zumba, l'activité se déroule sur une musique pour le moins rythmée et tonique.

«L'aire-boxe permet à la fois de perdre du poids, de renforcer son coeur, ses muscles et de prendre confiance en soi car on apprend tous les mouvements et techniques de la boxe», nous explique Mourad Gmiza, qui dispense les cours les lundis et les mecredis.

Face à lui, tout en sautillant, les pratiquants — ou plutôt les pratiquantes — multiplient les droites, les gauches, les crochets, les uppercuts dans le vide et esquivent les coups de l'homme invisible, leur vrai adversaire étant en eux.

«Ça fait vraiment du bien et il y a une super ambiance», s'enthousiasme une des nouvelles pratiquantes, séduite.

Pas le temps de s'ennuyer, les exercices se succèdent à vitesse grand V. De temps en temps, Mourad accorde quelques moments pour souffler ou se réhydrater, mais, très vite, il remonte le volume de la musique et c'est reparti !

Les séances débutent par dix minutes d'échauffement et se concluent par des étirements.

Si une quinzaine de femmes se sont déjà inscrites à l'aire-boxe, Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais, a bon espoir de retrouver l'effectif d'avant la crise sanitaire, soit une trentaine d'inscrits.

Les cours ont lieu à la Salle Armand Langlais, au 35 Rue du Général Hoche, les lundis et mercredis avec Mourad Gmiza de 19 heures à 20 heures, les vendredis avec Saïd Fergani de 19 heures 15 à 20 heures 15, et un vendredi sur deux avec Sabri Fergani.

Plus de renseignements au 06 13 18 35 63 ou par mail à [email protected]



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati