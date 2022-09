Changement de propriétaire au magasin « Le Baldaquin »

Frédéric Miannay devient le nouveau gérant !

Officiel depuis le 1 septembre, le magasin de jouets « Le Baldaquin » situé 17 rue au Change à Chalon-sur-Saône accueille un nouveau propriétaire.

Sur place, vous serez reçu par Frédéric Miannay entouré de ses vendeuses Virginie et Catherine qui sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et la tendance du moment afin de trouver le cadeau qui plaira à coup sûr.

Info-chalon a rencontré le nouveau propriétaire Frédéric Miannay qui a accepté de répondre à quelques questions :

Frédéric qu’est-ce qui va changer avec votre arrivée au ‘Baldaquin’ ?

« Tout d’abord on ne change rien concernant ce qui est proposé en ce moment ainsi que les jouets les plus vendus côté enfant de 2 à 8 ans à savoir, les porteurs, les draisiennes, les poussettes, les cuisinières dinettes, les châteaux, ateliers de bricolage et les différentes plateformes à thèmes…. Tout comme ce qui est les fermes haras avec de magnifiques chevaux et les bateaux de pirates.

Alors qu’allez-vous apporter comme touche personnelle ?

« Je vais amener plus d’articles français en provenances de Bourgogne Franche-Comté, c'est-à-dire du Jura, ce qui favorise le commerce local, la qualité et le circuit court !

Comment expliquez-vous la reprise de ce commerce ?

Tout d’abord cela aurait été dommage que ce magasin situé au cœur de Chalon, ferme. Ensuite, il faut que le cœur de ville continue à exister et ce magasin en fait partie! ».

Le magasin « Le Baldaquin »est ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Tél 03 85 93 23 44

J.P.B