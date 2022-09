Hervé Dumaine, maire-adjoint de Chalon, distingué par le Ministère de l'Intérieur

Julien Charles, Préfet de Saône et Loire, a remis la médaille de bronze de la sécurité intérieure à Hervé Dumaine.

Une distinction pour le maire-adjoint en charge depuis 8 ans des problématiques de sécurité et de tranquilité publique à Chalon sur Saône. Sollicité par info-chalon.com, Hervé Dumaine a confirmé nos informations, tout en prenant soin de "partager cette distinction avec l'ensemble des équipes dont Anh Degeorge, cheffe de la police municipale et Audrey Lamoureux, coordinatrice du CLSPD et du réseau VIF , de saluer au passage Jean-jacques Boyer, ancien Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. "Ce sont des actions engagées par les services au service des habitants qui sont ainsi distinguées" a salué Hervé Dumaine, tout en remerciant "les excellentes relations avec les services de l'Etat".

L.G