La statue du 18ème siècle de la Vierge à l’enfant terrassant le dragon a été restaurée et a repris sa place initiale

Jeudi 15 septembre, à 17 heures 30 se déroulait 25 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône la cérémonie de l’installation de la statue de la Vierge à l’Enfant.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipales, déléguée aux actions en direction des jeunes, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Christelle Morin Dufoix, responsable de l’animation du patrimoine, Bertrand Lotteau et Latitia Dehayes restaurateurs de la statue, de Claudio et Maya Todeschini et leur fils Léo, propriétaires de l’immeuble en réfection qui supporte la niche de la Vierge à l’enfant terrassant le dragon…

Bertrand Lotteau confiait à info-chalon.com : « La vierge à l’enfant terrassant le dragon, du 18ème siècle, était beaucoup abimée surtout sur le bas de la statue car son support trempait dans l’eau lors des grosses intempéries avec de l’eau qui stagnait. De ce fait, nous avons du surélever le support de la statue pour protéger le bas de celle-ci. Nous avons fait un décapage total et nous avons ré-apprêté pour une remise des volumes. Ensuite nous avons couvert la statue de feuille d’or et de palladium car celui-ci est inoxydable. Une restauration que nous estimons avec ma femme Laetitia à 70 heures de travail ! ».

Extrait du discours de Gilles Platret : « C’est une chose assez singulière et peu commune de faire une inauguration sur un patrimoine privé et qu’on est à ce point un caractère de publicité comme vous l’avez souhaité […] C’est une statue qui est admirable, qui est magnifiquement restaurée par des gens de métier qui ont du cœur, qui connaissent bien la région et qui sont intervenus maintes et maintes fois sur le patrimoine y compris chalonnais mais bien plus largement aussi. C’est une initiative privée pas si commune que cela, on l’a compris, votre demande lors de votre discours qui est l’idée de rendre, même s’il y a un titre de propriété, de rendre au public un statue qui est éminemment publique puisque sa vocation dans cette niche et dans cette rue, c’est de pouvoir parler, interpeller et protéger dans la foi qui animait ceux qui l’ont posé comme celles de ceux qui passaient […] Nous voyons d’ici quelques autres niches et c’est quand même une rue qui en concentre beaucoup mais avec celle-ci on est sur le sentiment de l’accueil et la protection. C’est une vierge qui terrasse le dragon donc elle est doublement protectrice. Elle l’est comme toutes les vierges le sont mais elle est protectrice car elle terrasse symboliquement le mal. D’ailleurs, c’est un thème que vous retrouverez avec le grand sculpteur chalonnais Bézulier (17ème et 18ème siècle) qui a produit une magnifique vierge terrassant le dragon que vous retrouverez à l’Eglise Saint Pierre dont une copie se trouve également au château de la Loyère [...] On est vraiment sur une pièce du patrimoine extraordinaire même si on connait la fragilité du domaine privé en matière de patrimoine car il n’y a pas de mesure de classement, pas de mesure d’inscription et le financement vous incombe en totalité […] En tout cas, je salue votre démarche, merci et aux noms de tous les chalonnais merci beaucoup ! ».

S’en suivait le pot de l’amitié au restaurant « La Forge ».

