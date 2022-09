Décès de Jeannette Guichard : le message du président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône

Les obsèques de celle qui fut à la tête de l'Amicale des Charreaux auront lieu ce lundi 19 septembre à 9 heures 15 au crématorium de Crissey. Une figure emblématique du quartier et du monde associatif de notre ville pour laquelle de nombreux hommages sont actuellement rendus. Le président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, Michel Duployer, salue sa mémoire avec un message plein d’émotion.

Après lui avoir rendu visite, ce lundi 12 Septembre 2022 à son domicile, nous avons beaucoup échangé puis nous nous sommes dit au revoir. C'est avec une immense tristesse que ce matin du jeudi 16 Septembre, de très bonne heure, j'ai été informé du décès de Jeannette, cette grande dame.

De nombreuses années au service des habitants des Charreaux et du monde associatif Chalonnais, en tant que présidente et bénévole. Elle organisait avec eux de nombreuses manifestations (Théâtre, repas, brocantes, vente de fleurs, viandes, confection des colis de Noël etc. Toujours assidue aux réunions de l'Union des comités de quartier (u fois par mois)allant aussi donner la main aux autres comités.

Nous te remercions pour toutes ces années où tu as côtoyé tant de monde.

Les présidents des comités, les bénévoles, l’Union des comités de quartier et moi-même, présentons toutes nos condoléances à la famille et ses proches.

Repose en paix, Jeannette, tu nous manqueras.

Pour l'Union des comités de quartier : Michel Duployer

(Photo : Jeanette Guichard à l'occasion des 90 ans de l'Amicale des Charreaux, avec pour thématique Les Années Folles et le Charleston)