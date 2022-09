Open du 71 du Grand Rassemblement des clubs de voile de Saône-et-Loire : Le Yacht Club Chalonnais reste maitre à domicile

Enfants, adolescents, adultes, une soixantaine de participants se livrent bataille lors de régates sur la Saône !

Samedi 17 septembre, le Yacht Club Chalonnais avait organisé un grand rassemblement des clubs de voile de Saône et Loire, sur la Saône avec un départ depuis le Port de la Roseraie.

Challenge jeunes, nouveaux navigateurs sur optimist et déclic mais aussi régate open skiff, les navigateurs de tout âge se sont livrés à des courses acharnées pour terminer 1er. 56 jeunes régatiers âgés de 8 et 9 ans dont certains étaient novices mais aussi adolescents et adultes des clubs voisins de Mâcon, Autun, Montceau-les-Mines et le Creusot sont venus se mesurer aux navigateurs chalonnais.

A seize heures, devant 200 personnes, avait lieu la traditionnelle cérémonie des récompenses en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des associations, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Michel Fayard, Président du Comité Départemental de voile, Paul Adida, Président du Yacht club chalonnais, Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, les représentants des clubs participants et les nombreux parents.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je voudrais vous remercier de l’invitation […] Je voudrais avec les élus qui sont là, vous dire bravo parce que à chaque fois que vous venez avec vos parents sur des compétitions de ce genre à Chalon en l’occurrence aujourd’hui, c’est l’Open, cela fait déjà d’abord plaisir aux personnes qui l’organisent localement. J’en profite pour saluer le Yacht club qui est dans une phase ascendante et cela me réjouis d’ailleurs je sais que vous avez des objectifs d’évolution des adhérents qui sont des objectifs ambitieux et forcément des manifestations comme celles-ci cela ne peut être qu’un encouragement. Je vais vous dire aussi que l’on est super fiers de notre rivière. C’est un trait d’union entre ces deux magnifiques villes que sont Chalon et Mâcon et de bien d’autres encore mais on est tellement fiers d’avoir cette rivière et de pouvoir grâce à vous, la faire vivre. Parce que cette rivière, elle a été pendant longtemps oubliée. Elle a été qu’un axe de développement économique et puis après on l’a oublié. Aujourd’hui elle est un axe de développement touristique et heureusement qu’il y a eu des sportifs qui eux ont continué de la faire vivre. Donc moi je voudrais simplement vous dire merci quelles que soient les récompenses que vous allez recevoir ou pas, merci d’être venus participer. Merci d’être venus faire vivre la Saône ici à Chalon. Je vous souhaite un esprit sportif, c'est-à-dire deux choses super importantes : le dépassement de soi à savoir qu’il faut toujours essayer d’être le meilleur le coup d’après et bien plus important que cela le respect des autres parce que le sport c’est d’abord ça. On est en compétition, forcément il y a des gagnants et des perdants mais si tout le monde se respecte alors à la fin tout le monde a gagné et c’est vraiment ce que je vous souhaite parce que c’est comme cela que l’on vit une vie belle et intense. Merci et vive la Saône ! ».

Classement final

Optimist :

1er Antoine Pirou (Chalon) 2ème Léonie Porot (Chalon) 3ème Lara Simonato (Chalon) 4ème Juliette Simonato (Chalon) 5ème Nola Barillon (Chalon)

(22 participants)

Open :

1er Léo Borey (Chalon) 2ème Damir Zheliezniakou (Autun) 3ème Paul Frizot (Le Creusot) 4ème Sarah Bernard ,1ère fille, (Mâcon) 5ème Romane Simonato (Chalon)

(10 participants)

Régate

1er ex-æquo Gérald Mahaud (Chalon) et Maxime Cousin (Le Creusot) 2ème ex-æquo Jerôme Vadrot (chalon) et Paul Adida (Chalon) 3ème ex-æquo Patrick Aubery (Chalon) et Benoit Hamen (Chalon)

Régate Déclic

1er Laurent Deveaux et Damien Sores (Mâcon) 2ème Hélène et Arnaud Porot (Chalon) 3ème Hugo Angenieux et Philippe Manissier (Mâcon)

Classement des clubs 1er Chalon 290 points 2ème Mâcon 139 points 3ème Autun 114 points 4ème Le Creusot 105 points

Info-chalon remercie Jean Luc Durand pour l’embarquement afin de s’immiscer dans la régate et qui a permis les photographies des embarcations depuis la Saône.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B