Derby : Rugby Tango Chalonnais 10 Cercle Olympique Creusot 54, les creusotins corrigent les chalonnais pour leur premier match de la saison à domicile !

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait lors de son premier match à domicile de la saison 2022/2023 du championnat de fédérale 2 (poule 1), la redoutable équipe du Creusot qui rappelons le, avait mis une sérieuse correction l’année dernière aux chalonnais. Une équipe du Creusot qui venait en leader puisqu’elle occupait seule la première place, suite à son bonus offensif obtenu sur l’équipe de Grand Dole sur le score sans appel de 28 à 10.

Côté chalonnais, suite à de nombreux départs de joueurs de l’équipe première, c’est une toute nouvelle équipe qu’a composé le coach Rudy Léger et son adjoint Christophe Cabadaïs. Néanmoins, le weekend dernier lors du premier match de championnat cette équipe a su s’imposer dans la banlieue lyonnaise par une belle victoire à l’extérieur à Rillieux-la-Pape sur le score de 23 à 28.

Les supporters chalonnais allaient-ils découvrir cette nouvelle équipe chalonnaise que tous espèrent séduisante ? Les tangos allaient-ils rendre les terres chalonnaises inviolables dès le début de saison ?

Fiche Technique de la rencontre:

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps ensoleillé

Vent : faible Affluence : 1500 personnes

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour le Creusot : Eric Catinot

Adjoint de terrain Chalon : Christophe Cabadaïs

Arbitrage : Mickaël Perrot (ligue BGFC) Délégué du match : Bruno Charrière

Carton jaune pour Chalon : Toti (53’)

Carton jaune pour Le Creusot : Deleplanque (38’), Charleux (48’) Schreuder (53’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Denet (47’) Bajard et Linas (51’) Spinel et Haselbauer (55’) Amaru et Colas (73’)

Rentrées le Creusot : Goyaux et Brachet (49’) Bardiau (51’) Fakataulavelua (57’) Goyaux (62’) Besson (68’) Chevalier (74)

Résumé de la rencontre

A 15 h, le match commence par un vibrant hommage en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône. à Dominique Castaldo (ancien joueur du RTC) décédé dernièrement.

Pendant une minutes le public sera debout pour applaudir le defunt.

Le match commence à 15 heures 05 et les chalonnais vont comprendre dès le début de la partie que la confrontation face à l’équipe creusotine très complète dans tous les secteurs de jeux (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu, percussions...) ne sera pas de tout repos. Pourtant tout commence bien pour les chalonnais puisque sur un placage haut, ils obtiennent une pénalité à 30 mètres des poteaux mais qui sera ratée par Vincent Genevois (1’). Les chalonnais vont se faire cueillir à froid quand Vaskou passe toute la défense chalonnaise en revue pour servir idéalement Colmard qui aplatit entre les poteaux. Essai transformé par Catinot (RTC 0 COC 7, 5’). Vaskou récidive dans la défense chalonnaise pour servir cette fois son capitaine Pourprix qui aplatit à nouveau entre les deux poteaux. Essai transformé par Catinot (RTC 0 COC 14, 15’). Chalon tente de réagir et va bénéficier d’une position de hors jeu sur un regroupement, pénalité qui sera transformée par V. Genevois (RTC 3 COC 15, 18’). Cette fois ci c’est le Creusotin Ali qui se joue de la défense chalonnaise sur une percée pleine axe et qui va aplatir au milieu des poteaux. Essai transformé par Catinot (RTC 3 COC 21, 30’). Les chalonnais qui dans une réaction d’orgueil vont pousser avant la mi-temps et suite à une belle action collective verront Marot aplatir en coin. Essai transformé par Genevois (RTC 10 COC 21, arrêt de jeu première mi-temps).

Début de seconde mi-temps :

On pense que l’essai marqué par les chalonnais en fin de première mi-temps va permettre aux locaux de revenir dans la partie mais que nenni ! Les chalonnais commettent une faute sur un regroupement et une pénalité est sifflée contre eux mais elle ne sera pas transformée par Catinot (42’). Ensuite, ce sont les chalonnais qui se voient gratifier d’une pénalité suite à une faute de l’adversaire avec une position de hors-jeu mais une nouvelle fois Genevois rate lui-aussi la pénalité (45’). Les creusotins sur un maul progressif vont concrétiser celui-ci par un essai collectif aplati par Deleplanque. Essai transformé par Catinot (RTC10 COC 28, 52’). C’est un nouvel essai collectif quelques instants après avec un maul progressif et de fixation qui envoie Charleux à l’essai. Essai transformé par Catinot (RTC10 COC 35, 63’). Le Creusot continue sur sa lancée et sur une action collective avec un maul en progression c’est une nouvelle fois Ali qui se fait la belle et qui va aplatir le cuir dans le coin chalonnais. Essai transformé par Catinot (RTC 10 COC 42, 72’). Le Creusot qui a trouvé la faille chalonnaise par des mauls de progression et de fixation. Il enverra une nouvelle fois Galletier déborder sur l’aile gauche et aller aplatir dans le coin gauche de l’embut chalonnais. Essai non transformé par Catinot (RTC10 COC 47, 79’). On pense alors que le calvaire des chalonnais va s’arrêter là mais les creusotins enfoncent le clou une nouvelle fois par un essai en force et la concrétisation de Mansour au milieu des poteaux chalonnais. Essai transformé par Catinot (RTC10 COC 54, 80’).

Analyse journalistique :

Côté du Creusot : On a aimé cette équipe creusotine conquérante collectivement mais qui possède aussi des grosses individualités telles que Ali, Vaskou, sili, Latu… des guerriers qui peuvent transpercer une défense à tout moment. Cette équipe a une âme et elle ne sera pas loin de jouer les premiers rôles de cette poule 1 de fédérale 2

Côté de Chalon : On ne peut pas blâmer cette équipe chalonnaise qui a joué avec ses moyens et qui ne possédait pas les mêmes armes de percussion que les visiteurs. On a aimé d’ailleurs ce sursaut d’orgueil en fin de première mi-temps. Cette équipe est jeune mais possède quelques talents qui doivent murir. Néanmoins la prochaine rencontre à domicile contre Metz servira de repère et peut-être même d’un test décisif afin de savoir si cette équipe a le potentiel pour rester en fédérale 2!

Eric Catinot entraineur du COC répond aux questions info-chalon :

Eric, vous attendiez-vous à remporter ce match aussi facilement face à des chalonnais qui avaient gagné la semaine dernière à l’extérieur ?

E.C : « Non ! On ne s’attendait pas un match comme celui-là car la préparation au mois d’août au Creusot, c’est toujours compliqué car nous avons beaucoup d’absents à cette époque là et on n’avait peur d’un manque de cohésion dans le jeu pour notre équipe qui possède néanmoins un gros potentiel. Mais le changement par rapport à l’année dernière est flagrant ! C’est d’abord l’état d’esprit, on ne lâche rien, on ne fait pas de cadeau à l’adversaire et cela se ressent défensivement car même si on marque autant de points que l’an dernier en attaque, on en prend beaucoup moins que l’an dernier et cela c’est le reflet de l’état d’esprit qui est meilleur".

Pour l’avenir quelles sont vos ambitions ?

E.C : « Pour l’instant, on ne se projette pas sur l’avenir mais sur le prochain match car on veut revoir tout le monde et donner la chance à tous. Donc on considère que les 3 prochains matchs seront des matchs de préparation mais on veut absolument gagner le prochain contre Villars pour être à 3/3. Ensuite, avoir 15 jours pour travailler et faire évoluer notre jeu !".

Bastien Besson un joueur du Creusot confiait à Info-Chalon.com : « C’est ma première saison au Creusot et honnêtement cette équipe, elle est énorme ! C’est un truc de fou, c’est des copains, un super état d’esprit et ce public aussi qui se déplace et qui amène une ambiance énorme. Sur le match, moi je m’attendais à ce que l’équipe du Creusot soit au-dessus physiquement mais je m’attendais comme tous les derbys à un match accroché mais pas à gagner aussi facilement ! ».

Dans les tribunes, on notait la présence de Louis Marguerite, Député de la 5ème circonscription en compagnie d’un sponsor du RTC.

Lors de cette rencontre, on notait aussi la présence de Dominique JUILLOT, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Bernard Lecuelle, Président du RTC…

Clin d’œil également au monde de la boule lyonnaise avec la présence d’une entente Cheminots et le Creusot (et son représentant Robert Valleau).

Clin d’œil à la belle équipe de supporters du COC.

Clin d’œil à l’équipe B de Chalon qui s’impose brillamment contre le Creusot sur le score de 34 à 21

Prochain match à Lons le Saulnier (39) et réception de Metz.

