Fontaines a marqué ces 3 journées européennes du patrimoine par un chantier de rénovation d’une partie restante de la tour de l'ancien mur d'enceinte du château et des visites guidées des anciennes carrières.

Jocelyn Godard est un spécialiste des murs en pierres naturelles cimentées ou sèches. Il a débuté la remise en état d’une partie du mur de la tour dès le matin. Après la mise en place d’étais, il a poursuivi par la taille de "pierres mureuses" provenant de la carrière du village et la mise en place des pierres avec un mortier à base de chaux. Un savoir-faire qu’il a acquis durant des années de pratique, il en a fait une belle démonstration ce samedi à Fontaines.

Nelly Meunier-Chanut, maire de la commune, est venue voir sur place avec des élus le travail du murailler.

Christian Bottussi président de Fontaines Patrimoines et des membres de l’association étaient à la Maison du Patrimoine pour accueillir les personnes désirant faire les visites du patrimoine fontenois.

Au cours de cette journée, les visiteurs ont pu se rendre aux anciennes carrières de Fontaines, visites assurées par Michel Bonnot, secrétaire de Fontaines Patrimoines et Marie Lecestre guide à l’association ; ils ont pu aussi visiter la Maison du Patrimoine avec son exposition « De la pierre à l’œuvre » sur l’outillage traditionnel des carriers, tailleurs et sculpteurs de pierre et l'église Saint Just qui vient d'être restaurée.

C.Cléaux