L’Atelier Pixel Création remercie l’entreprise JOLY ET FILS

Ça fait plus de 20 ans que l’entreprise “Joly et Fils” fait confiance à Aurélie, fondatrice de l’Atelier Pixel Création, pour l’habillage de leurs camions.

Travaux publics, transports nationaux et internationaux, négoce de matériaux de construction : la SAS Joly et Fils est aussi une affaire de famille, fondée en 1964 par Bernard Joly à La Chapelle Saint-Sauveur.

Depuis, l’entreprise Joly et Fils n’a cessé de croître en diversifiant ses services : terrassement, assainissement, concassage pour les particuliers et professionnels ; transports de marchandises, spécialisée en transport en plateau ; négoces de matériaux de construction sous l’enseigne Gedimat, situés à Pierre de Bresse (71270) et Sagy (71580) avec un large choix de quincaillerie, outillage et bricolage pour les particuliers et professionnels.

Joly et Fils intervient en Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, mais également aux national et international. Conseils, devis… Retrouvez toutes les informations en visitant leur site ICI.

SAS JOLY ET FILS

2181, route de Pierre

71310 La Chapelle Saint-Sauveur (Saône-et-Loire)

Tél. : 03 85 60 38 70

Plus d’infos : https://www.jolyetfils.com/a-propos

PIXEL CRÉATION

106, rue Principale – 71530 CRISSEY

Tél. : 03 85 44 22 26 – 06 80 70 49 27

Site Internet : atelierpixel.com

Page Facebook : pixelcreation.atelier

Catalogue réalisations : atelierpixel.com/catalogue

Publi-rédactionnel

