Tristan Bathiard appelle à "constituer en Saône et Loire un comité de la gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique."

Bernard Cazeneuve a proposé un manifeste appelant la gauche à un retour sur ses fondamentaux républicains sociaux réformistes et à construire une gauche de Gouvernement crédible.

Ce texte de fond qui appelle à être décliné en propositions concrètes afin de transformer et améliorer le réel des Français en matière démocratique, économique, sociale et environnementale signe également un appel au rassemblement.

Soutenu par des milliers de personnalités et de citoyens, le Parti Radical de Gauche a décidé de prendre ses responsabilités en soutenant cette démarche

Premier parti politique à relever le défi du regroupement des forces républicaines progressistes, le PRG souhaite que sa démarche en appelle d’autres, venues des partis mais aussi des associations et des syndicats.

Ainsi en Saône et Loire, et en cohérence avec notre positionnement lors des législatives de juin dernier, Claudette Brunet-Lechenault, Francine CHOPARD et moi-même, signataires de ce manifeste appellont tous les élus locaux, militants associatifs et citoyens du département se reconnaissant dans cette démarche à nous rejoindre pour constituer en Saône et Loire un comité de la gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique.

Tristan BATHIARD

Président du Parti radical de Gauche – le centre gauche 71