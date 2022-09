AVIS DE DECES - Monsieur Maurice CHAPUIS

ALLEREY-SUR-SAÔNE



Maurice et Monique Chapuis,

Catherine et Patrick Millanvois,

Jean-Marc et Nathalie Chapuis,

ses enfants ;

Sophie, Fabien, Florence, Pierre, Lucile, Camille, Hugo,

ses petits-enfants ;

Marine, Maxence, Théa, Elouan,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Maurice CHAPUIS

survenu le 15 septembre à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 22 septembre 2022 à 10h30 en l'église

d'Allerey-sur-Saône.

Maurice repose à la chambre funéraire Paccaud à

Saint-Martin-en-Bresse.

La famille remercie l'ensemble des personnes qui ont prodigué des soins à Maurice et contribué à son bien-être.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.