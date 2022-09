Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités réagit aux récentes attaques

Avant tout le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités se félicite du succès populaire samedi 03 septembre lors de la conférence animée par Carlo Alberto Brusa, président de Réaction19 et avocat de profession, le citoyen engagé Francis Lalanne et l’écrivain Olivier Clerc. Plusieurs centaines de personnes ont écouté et participé pendant plus de 4 heures à des interventions de qualité apportant nombre d’informations juridiques et scientifiques.

Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités renouvelle ses remerciements auprès des 178 donateurs individuels, des 500 participants venus de toute la France et auprès des associations ou collectifs qui ont également permis à ce grand rassemblement de se tenir. Les remerciements du collectif s’adressent aussi à la mairie de Chalon pour notamment la mise à disposition d’une centaine de chaises ainsi que des barrières de sécurité.

Le Collectif Libertés et Vérités entend faire valoir son droit de réponse par rapport à une tribune parue le 9 septembre sur Info Chalon.

Tout d’abord, nous rappelons, en citant notre communiqué du 02/09/2022 que “le CCLV [...] est absolument indépendant de tous partis ou organisations politiques quelles qu'elles soient, et tient à le rester. [...] Nous sommes, avant tout, des citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines de notre pays, que le pouvoir d'aujourd'hui bafoue.”

Nous, les citoyens du CCLV, nous sommes levés à Chalon depuis plus d’un an, pour dénoncer un plan “social” d'une violence inédite et pour la liberté de chacun à disposer de son corps - comme inscrit dans le Code de Nuremberg.

Le collectif défend tous les personnels suspendus honteusement sans rémunération. Ces citoyens sont :

• Tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé et des hôpitaux des armées, des établissements médico-sociaux (EHPAD, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID).

• Les personnels des centres et maison de santé et centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic.

• Toutes les professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres (médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues, ostéopathes...), ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires).

• Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions de santé.

• Les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l'APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs.

• Les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés).

• Les pompiers et marins-pompiers (professionnels et volontaires) des services d'incendie et de secours.

• Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes.

• Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile.

• Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité civile).

• Les personnels des services de médecine préventive et de promotion de la santé.

• Les personnels des services de santé au travail.

Il est important de reprendre la liste exhaustive du site service-public.fr car derrière ces métiers, il y a des hommes et des femmes, au nombre de MINIMUM de 15000 (ce chiffre date de la 1ère vague de suspension suite à l’obligation vaccinale, quant est-il pour chaque catégorie annoncée précédemment et surtout après 2 campagnes de rappel ?) qui n’ont aujourd’hui plus aucun moyen de subsistance. Ils reçoivent bien une fiche de paie mais celle-ci est d’un montant de 0€ ! Comment est-il envisageable pour les dirigeants d’une nation dont la devise est Liberté, Egalité et surtout Fraternité, d’anéantir la vie et la dignité de ses propres citoyens ?

Vous signataires de “gauche”, vous signataires “progressistes”, où étiez-vous ? Que faites-vous pour ces milliers de citoyens français spoliés, plus maltraités que des criminels de droit commun ?

Le Collectif Libertés et Vérités invite le rédacteur et les signataires de ladite tribune à participer aux réunions qui se tiennent tous les mercredis soir à 18h30 à l’Espace Jean Zay où nous pratiquons démocratie directe et liberté d’expression.

Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités