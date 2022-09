CARNET BLEU - Bienvenue à Joao BILLARD-DARMIGNY

Joao BILLARD-DARMIGNY est né le 9 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le 4ème enfant après Tyméo, 9 ans, Maëlys, 7 ans, et Alessio, 3 ans de Marine et Alexandre BILLARD. La maman est préparatrice de commandes et le papa est employé polyvalent. La petite famille réside à Chatenoy-le-Royal.