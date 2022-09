Les premiers étudiants de l'Usinerie ont effectué leur rentrée universitaire

C'est l'un des gros dossiers qui aura rythmé ces 10 dernières années, l'entrée sud de Chalon sur Saône. L'ancienne sucrerie de Chalon, plus vieux bâtiment de l'histoire industrielle de Chalon Sur Saône, vient d'ouvrir une nouvelle page à son histoire. Et quelle histoire ! Entre le bâtiment qui a ouvert la voie à la Révolution industrielle à Chalon et le bâtiment qui ouvre la voie à la révolution de la réalité virtuelle, la boucle est finalement bouclée.

Depuis quelques jours, ce sont quelques dizaines d'étudiants qui ont effectué leur première rentrée universitaire, dans les locaux flambant neufs. Même si au rez-de-chaussée, la peinture est encore de mise, toutes les salles de classes sont opérationnelles depuis longtemps, et les premiers étudiants peuvent sans difficultés suivre leurs cursus.

Du côté de l'Institut Image de Chalon sur Saône, le déménagement va lui aussi bon train et le transfert d'éléments depuis le site situé en zone sud vers l'Usinerie est assuré à un bon rythme. Il faudra sans doute plusieurs mois pour que l'Institut Image soit définitivement installé comme il se doit.

Cette année, ce sont quelques 90 étudiants qui suivront leurs cours au sein de l'Usinerie, dans les 4000 m2 dédiés à l'industrie de demain.

La digitalisation de l'industrie.... plus que jamais l'enjeu central de toutes les ambitions

La fameuse industrie 4.0 est au coeur de toutes les ambitions sur de nombreux territoires et il était important que le Grand Chalon se positionne clairement sur cette thématique, indispensable à la survie de nos territoires. Face à une concurrence toujours plus féroce, l'Usinerie est une réponse à la fuite des cerveaux en quelque sorte. Un territoire qui n'est pas en capacité de préserver sa jeunesse ni d'en attirer est en quelque sorte un territoire voué à la déchéance.

En regroupant les spécificités de l'Institut des Arts et des Métiers, du CNAM Bourgogne-Franche Comté, de l'UIMM Saône et Loire et le Grand Chalon, l'Usinerie joue la carte de l'attractivité territoriale. Et au regard de la provenance des étudiants qui effectuent leur rentrée, la mission est déjà réussie, avec des étudiants du cru qui poursuivent leurs formations post-bac mais aussi des étudiants venant de Saint-Nazaire ou Strasbourg, soucieux de parfaire leurs formations dans la réalité virtuelle.

Le Grand Enjeu est celui désormais d'intégrer le tissu industriel local

C'est un autre défi qui s'ouvre, celui de pousser, d'inciter les entreprises du bassin Chalonnais, à s'approprier cet outil. Un challenge délicat tant les chefs d'entreprise ont la tête dans le guidon ces derniers temps. Pourtant, il en va du principe de compétitivité des entreprises qui ne pourront se soustraire à la digitalisaton de leurs process de production.

L'inauguration officielle des locaux se tiendra d'ici quelques mois mais l'Usinerie permet déjà aux étudiants mais aussi et surtout aux professionnels un accès à une plateforme technologique hors-norme dont notamment le Blue Lemon, un caisson d'immersion virtuelle à cinq faeces; le Living Lab, un espace de prototypage virtuel pour la formation mais aussi une ligne de production didactique qui intègre toutes les innovations disponibles au sein de l'industrie 4.0.

Laurent Guillaumé