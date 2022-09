Retour en images sur le Challenge de l'Aviron (1/3)

C'est en 1987 que Michel Picard et André Coupat ont l'idée de fêter les dix ans de leur dernier 3ème et dernier titre de champion du monde de 4 sans barreur poids légers de 1977 en organisant une grande fête de l'aviron, c'est aussi l'occasion pour leur club, le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) de faire découvrir la discipline au plus grand nombre.

35 ans plus tard, le Challenge de l'Aviron est devenu un rendez-vous sportif incontournable de notre ville.

Cette année, c'est près de 300 personnes réparties en 72 équipages qui se sont prêtées au jeu ce dimanche 18 septembre de 9 heures à 17 heures, dans une course endiablée et dans la bonne humeur entre le Pont de Bourgogne et la Passerelle Sainte-Marie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati