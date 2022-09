CARNET ROSE - Bienvenue à Calia TISSERAND

Calia TISSERAND est née le 5 septembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est la troisième fille après Cassie, 5 ans, et Cléa, 2 ans, d'Amélie GUILLOT et Quentin TISSERAND. La maman est agent administratif à l'hôpital de Chalon et le papa est carreleur. La petite famille réside à Saint-Martin en Bresse.