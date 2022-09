Châtenoy le Royal participe au deuxième challenge de la mobilité en Bourgogne Franche Comté (BFC) qui se déroule du 19 au 25 septembre : "Au travail on s’y rend autrement"

C’est la seconde édition du Challenge de la Mobilité qui est organisé par l’ADEME Bourgogne Franche Comté, en partenariat avec la région BFC, la DREAL BFC, la CMA BFC (délégation 70) et la CCIR BFC.

Ce challenge de la mobilité Bourgogne Franche Comté avec son slogan " au travail on s’y rend autrement "a pour objet la promotion des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Tous les moyens, comme la marche, le vélo, la trottinette, les transports en commun, le covoiturage doivent être privilégiés pour réduire les émissions de CO2 et les gaz à effet de serre.

Le but est, par le biais des entreprises, des collectivités, de promouvoir ces modes de déplacements alternatifs en incitant les salariés et l’ensemble des personnels à éviter l’utilisation de la voiture pour venir travailler. C’est ce qu’a fait Vincent Bergeret maire de la commune à la mairie et aux services techniques, au CCAS et auprès des élus. Roland Bertin, premier adjoint, est le référent pour ce Challenge.

Karine, agent du CCAS vient en trottinette tous les jours depuis Vessey, un modèle à suivre !

Pour participer au challenge, les établissements doivent impérativement désigner un référent et s’inscrire sur le site www.challengemobilite-bfc.fr.

Les salariés peuvent inscrire eux-mêmes leur participation.

Le challenge de la mobilité c’est réduire l’usage du véhicule individuel dans les trajets domicile travail, au profit d’autres moyens de transport plus vertueux et faire réfléchir plus globalement aux pratiques liées à la mobilité, à la santé, à la sécurité et au vivre ensemble.

C.Cléaux