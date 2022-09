Paulée 2022 : concours photo « Le vin, art de vivre » - L’art sublime le vin, le vin est un art de vivre

Le vin est un partage. Il créé des liens et est présent dans les moments les plus marquants de nos vies. Aussi, le vin est constamment représenté dans l’art. Ce concours a donc une double lecture : illustrer l’alliance de l’art et du vin et évoquer la convivialité liée au vin.

Les clichés devront répondre au thème imposé par les vignerons de la Côte chalonnaise. Les photographies peuvent néanmoins se décliner selon plusieurs thématiques : l’aspect artistique du vin, la représentation du vin dans l’art, des scènes de vie autour de la vigne et du vin, etc.

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par un jury de professionnels, et 17 d’entre elles seront mises à l’honneur à l’occasion de l’exposition Hors les Murs, qui se tiendra quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, du 14 octobre au 14 novembre 2022. Un de ces clichés sera également désigné comme la photographie gagnante du concours. Son auteur remportera deux places pour le dîner étoilé de la Paulée (valeur 220 €), le samedi 15 octobre 2022 à 20 h 30.