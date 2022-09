Dimanche 25 septembre, journée “Spéciale adoption” à la SPA de Gueugnon en présence de Valérie Perrin

Assis derrière leur grille, ils attendent avec confiance… Certains attendent depuis plusieurs années. Un rendez-vous à honorer, non ?

Ils viennent grossir le nombre des pensionnaires

« Cet été, explique Maud Colella, directrice du refuge, nous avons eu davantage d’entrées d’animaux et les adoptions ne suivent pas. »

Pourquoi ce pic « d’entrées » des animaux en refuge ? Les raisons sont plurielles : les portées de chatons en été, rappelle Maud, quelques chiens de chasseurs égarés ou fugueurs, le départ en vacances d’un certain type de maitres, les séparations et, hélas, le décès du maitre…

S’il y a bien un point sur lequel chaque maitre responsable peut agir pour limiter l’afflux d’animaux en refuge, c’est la stérilisation et l’identification des animaux de compagnie. On ne le répétera jamais assez, et on observe que les chats le sont trop rarement.

Une équipe de choc

Anne Marie Magny, la présidente, Maud et toute l’équipe du refuge ADPA ne comptent pas leurs efforts pour tenter d’offrir à leurs protégés une vie meilleure, aux côtés de maitres bienveillants. À Noël, en automne, au printemps, et maintenant ce dimanche 25 septembre, les portes du refuge s’ouvrent en grand pour accueillir tous les gens qui pensent que l’humain n’est pas seul sur Terre, que la cohabitation est essentielle, et que nos actes, même infimes, ont des conséquences.

Alors, si on ne peut pas adopter, on peut toujours faire un geste pour aider le refuge ADPA qui s’échine à leur offrir soins et attention, jour après jour.

Les invités des portes ouvertes

Pour marquer cette journée essentielle, l’ADPA a invité la marraine du refuge : Valérie Perrin, l’écrivaine dont les romans font un tabac en France et à l’étranger. À l’occasion d’une interview pour Info-chalon, Valérie nous avait confié : « Dans le cœur d’un refuge, on trouve beaucoup d’humanité. Je crois qu’il y a là un respect profond de la vie sous toutes ses formes. »

Notons toutefois que Valérie Perrin ne dédicacera pas de livres : elle sera là en tant que marraine pour soutenir une cause qui lui tient à cœur. Et ce jour-là sera entièrement consacré à l’adoption.

D’autres invités apporteront leur expérience diverse autour du bien-être des animaux : l’association bourguignonne Le Domaine des Lionnes, une ferme pédagogique située en pleine nature sur un terrain de 4 ha, qui accueille de nombreux animaux (poneys, cochons, boucs, lapins, cobayes, brebis), dont certains ont été sauvés d’un abandon, voire pire. Mais aussi la kinésiologue Sophie Dumusois, le groupe vétérinaire D. G. Vet, l’écurie Le 9 équin, (pension équine et médiation animale) et Chrys Aloe LR, qui fabrique des produits à base d’Aloe vera.

Journée festive

Les visiteurs se retrouveront autour d’une buvette – en bonne compagnie, c’est sûr – et pourront participer à une tombola gagnante à 100 % ! Oui, tous les tickets sont gagnants : la tombola est organisée au profit des petits protégés du refuge.

À chacun des visiteurs qui poussera (facilement) les portes du refuge ce dimanche-là, l’équipe de l’ADPA et sa marraine, la romancière Valérie Perrin, disent un grand : MERCI POUR EUX.

Une belle surprise se prépare au refuge ADPA, avec la généreuse implication de Valérie Perrin… on ne vous dit rien encore, à suivre sur leur site et leur page Facebook !

Par Nathalie DUNAND

Dimanche 25 septembre, de 10 h 30 à 17 h

Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA