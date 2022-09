Le lycée Émiland Gauthey se mobilise pour Octobre Rose 2022

À l'occasion du mois de prévention du cancer du sein, une vente de t-shirts et de casquettes est organisée sur les marchés du vendredi et mercredi ainsi qu'au sein de l'établissement. Une chaîne humaine et une exposition sont également prévues le 11 octobre 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.

Chaque année en France, on compte 59 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes décèdent.

Heureusement, le dépistage permet de sauver des milliers de vie. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Le dépistage est une arme essentielle pour faire reculer le cancer, c'est pourquoi, en partenariat avec Grand Chalon Athlétisme et Sport 2000, les lycéens d'Émiland Gauthey ont décidé de porter plusieurs actions pour récolter des fonds et sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein.

C'est la première année qu'ils se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein, sur l'initiative de Setti Messoussa, professeur d'économie.

Pour cette première édition, 500 t-shirts de couleur rose réalisés par Sport 2000 seront vendus au profit d'associations de lutte contre le cancer.

À noter que l'établissement ne fait aucun bénéfice sur cette vente.

Enfin, nous vous disons 500 t-shirts... mais ce n'est plus vraiment le cas, une centaine ont d'ores et déjà trouvé acquéreur.

Setti, pensait que ça se cantonnerait initialement à quelques classes du site de La Glacière mais c'était sans compter sur Valérie Servissole, le proviseur, qui emballée par le projet qu'elle mûrissait depuis fin juin, a décidé d'impliquer l'ensemble du lycée général, technologique et professionnel.

Concrètement, quatre élèves tiendront un point de vente sur le marché pendant que six autres distribueront des flyers dans les rues piétonnes, les vendredis 23,30 septembre ets a 7 octobre, de 7 heures 30 à 13 heures.

En parallèle, des ventes de t-shirt ont lieu les mardis et jeudis au sein du lycée.

Vendus 10 euros l'unité, ces t-shirts se déclinent en plusieurs tailles (S, M, L et XL). Quant aux casquettes, elles sont vendues 5 euros l'unité.

Comme nous l'indique le professeur d'économie, le lycée Émiland Gauthey tiendra également un stand à la Foire de Chalon, avec deux élèves le matin, lesquels seront relevés par deux autres l'après-midi.

Sur le marché, ce sont des élèves de 1ère Bac pro Métiers du commerce et de la vente (MCVA), encadrés par Heilla El Bachtiri, Arnaud Volatier, leurs professeurs et Aurore Leubat, la documentaliste.

Pour la distribution de flyers, ce sont des élèves de 1ère Bac pro Métiers du commerce et de la vente (MCVB), encadrés par leurs professeurs, Hajra Zighidi et Sandrine Fernandez.

Pour la vente au sein de l'établissement et à la Foire de Chalon, ce sont des élèves de 2nde Bac pro Métiers de la relation client (MRC), encadrés par Stéphane Moury, Céline Jecko, Marie-Christine Girard, Sabrina Panama, Valérie Simon, Hélène Chaintre et bien entendu, Setti Messoussa.

Encadrés par Annick Barbotin et Julie Detang, des élèves de terminale CAP participent également à vendre des t-shirts dans le lycée.

Il est aussi question de partenariat avec les résidences autonomes L'Esquiin et Robert Béduneau qui recevront la visite d'élèves de la 2nde Mode et 1ère CAP qui leur remettront des petits nœuds roses, avec participation libre*, les 23 et 30 septembre. Ils seront encadrés par Valérie Picard, James Geste, Arnaud Descombes et Nathalie Cordelier.

Le vendredi 7 octobre 2022, ce sont les résidents de l'Esquilin et Robert Béduneau qui se rendront au lycée.

Toujours dans le cadre d'Octobre Rose, une exposition, avec comme thématique le rose et agrémentée de messages de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, sera visible au CDI du 11 octobre au 21 octobre, veille des vacances de la Toussaint. Les œuvres ont été réalisées par des élèves de lycée professionnel et général, lesquels sont encadrés par Carole Jaillet, Aurore Leubat, Khedidja Thibert pour les CAP et Nathalie Cordelier pour les élèves de 2nde Mode, Marine Chaize, Juliette Lacour, Florence Kiener pour les élèves de 2nde générale, Simone McNally, et les professeurs d'arts plastiques et dessins d'arts, Valérie Orsat et Jean-Michel Rajot.

Point d'orgue de cet élan de souien des lycéens, le 11 octobre sera particulièrement animé, en présence des associations Toujours Femmes et Cora-Saône.

Organiser une manifestation sportive étant un excellent moyen de communiquer sur un événement aussi important que celui-là, c'est sur ce principe que des séances de sport avec possibilité de verser un don, et encadrée par Laurent Dion, auront lieu toute la journée.

À 16 heures, une chaîne humaine, au départ du lycée et en direction des Quais de Saône, sera organisée, avec le soutien des commerçants du centre-ville.

Pour rappel, les 1ères Métiers de l'Accueil s'occupent de toute la partie communication et organisation, avec le soutien du proviseur, d'Armelle Demortière, le proviseur-adjoint et Camille Marcotto, directrice délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDF).

* Minimum 0,50 euros.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati