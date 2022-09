HOSPICES DE BEAUNE - Ludivine Griveau affiche un large sourire, "nos 46 cuves en rouge sont pleines"

Régisseur des 60 hectares du Domaine des Hospices de Beaune, Ludivine Griveau, affichait un large sourire de satisfaction ce mardi matin, au sein des Hospices, dans le cadre d'un point presse ouvert à la presse spécialisée. En comparaison à la saison dernière avec "16 cuves", le millésime 2022 s'annonce hors norme, "nos 46 cuves sont pleines". C'est du jamais vu depuis que Ludivine Griveau dirige le domaine et malgré la "belle frayeur d'il y a quelques mois", les Hospices de Beaune se dirigent vers une vente des vins en toute sérénité.

"Un alibi pour quitter la cuverie"

Pour cette deuxième année de conversion bio, Ludivine Griveau ne dissimule pas son plaisir de venir présenter à la presse spécialisée tout le travail entrepris depuis de très nombreuses années, y compris depuis son prédecesseur à la tête des Hospices. Un travail qui commence à porter ses fruits. "Pourquoi pas plus tôt, vous allez me poser la question ? " dit-elle en souriant, "tout simplement parce que je n'étais pas prête. Il fallait basculer tout le domaine, c'est à dire les 60 hectares, et limiter le recours aux intrants chimiques. Depuis 2017, on a tourné le dos aux intrants chimiques de synthèse".

"Quand on travaille pour un hôpital, le bio est une éthique de soins"

François Poher, Directeur des Hospices de Beaune et Ludivine Griveau, ont rappelé toute la logique qui prévaut dans le déploiement du vin bio au sein des Hospices, "c'est un partage de convictions communes, une éthique de soins, c'est une double motivation dans notre conversion".

"Il a fallu du temps et de l'observation dans le comportement des vignes. Il fallait solder les pré-requis" a lancé Ludivine Griveau, qui voit l'achèvement d'un dossier vieux de plusieurs années. L'adhésion des équipes "s'est faite comme une évidence mais il a été nécessaire de changer les gestes et admettre que ça prend du temps", saluant au passage le soutien de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or et du FREDON Bourgogne-Franche Comté pour leurs accompagnements.

"Nous voilà l'année 2" a salué la régisseur du domaine tout en précisant "que ça ne nous affranchit pas des autres enjeux"

"Un Millésime 2022 qui nous en met plein les yeux"

De la Saône et Loire à la Côte d'Or, les 60 hectares des Hospices de Beaune ont donné à plein régime. Aucune appellation n'échappe au plein rendement. "Ce millésime nous en met plein les yeux" avoue Ludivine Griveau. Un millésime qui s'est appuyé sur un hiver doux, une pluviométrie correcte malgré les apparences et cet "état anormalement sain". Et le rendement est au rendez-vous avec des cuves qui débordent de partout... "tout est plein !".

"Le message de la vigne était engagé depuis longtemps"

"La pousse a été explosive... depuis le début, la vigne était en forme" livre Ludivine Griveau, comme un message délivré par la Nature alors que les inquiétudes pesaient sur la capacité à engranger du volume, au regard des années précédentes. "Nos vendanges ont les plus longues depuis ces 20 dernières années" avec plus de 15 jours au compteur, terminant les vendanges par celles de Saint-Romain. "Parce que c'était très beau, on a pris la décision d'attendre... et on ne le regrette pas".

"C'est un régal d'avoir une telle cuverie !", tel est le message de plénitude délivré par les Hospices de Beaune, un bilan bien nécessaire au regard des investissements programmés par l'hôpital qui repose exclusivement sur ses capacités propres.

Laurent Guillaumé