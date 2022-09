L’Afpa et Intercommunalités de France développent leurs coopérations en faveur de l’emploi et de l’insertion dans les territoires

L’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) et Intercommunalités de France ont signé une convention de partenariat le 21 septembre 2022, visant le développement de l’emploi et de l’insertion dans les différents territoires d’intervention des intercommunalités.

L’emploi est en effet une préoccupation majeure dans les territoires. 86 % des intercommunalités déclarent agir en ce domaine, selon la dernière étude quinquennale économique d’Intercommunalités de France. Cette convention s’inscrit dans le cadre du plan de relance initié par l’Etat pour répondre aux conséquences sur l’emploi de l’état d’urgence sanitaire. Elle est signée pour une durée de trois ans.

L’Afpa et Intercommunalités de France souhaitent développer leurs coopérations pour accompagner et outiller les intercommunalités dans la mise en œuvre d’actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. Il s’agit pour les deux partenaires de favoriser l’échange d’expériences et d’expertises, de promouvoir les actions menées conjointement et de faciliter la mise en œuvre des projets accompagnés par les intercommunalités.

Quatre domaines de coopération identifiés

Développer et capitaliser le partage de données favorisant la connaissance des territoires et leurs besoins en matière d’emploi et de compétences :

Intercommunalités de France au travers de l’Observatoire des impacts territoriaux de la crise (OITC) et l’Afpa, qui développe pour le compte de la DGEFP des études prospectives sur l’évolution des métiers et des compétences, collaboreront et proposeront des actions afin d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi, et les compétences attendues par les entreprises.

Accompagner les entreprises dans leurs projets d’évolution et d’adaptation, proposer des dispositifs de formation répondant à leurs besoins de compétences :

Le programme Incubateur confié par l’Etat à l’Afpa se traduit par une mission nationale de veille et de prospective relative à l’émergence de nouvelles activités en besoins de compétences, en formation et en certification, suivies d’expérimentations avant généralisation et ouverture au marché. Dans le cadre de ce programme incubateur, l’Afpa se rapprochera des adhérents d’Intercommunalité de France pour identifier avec eux des opportunités de nouvelles initiatives correspondant aux besoins des entreprises de leur territoire.

Proposer un accompagnement et des formations « sur-mesure » pour répondre aux attentes des entreprises

Solliciter l’appui de l’Afpa en support aux plateformes de reconversion pour favoriser les transitions collectives

Assurer l’accès de tous les publics à la formation et à l’emploi par :

• Le programme « Village des solutions », un incubateur collectif de nouvelles solutions pour l’insertion et l’emploi qui repose sur trois principes d’actions :

- Accueillir des partenaires en résidence au sein de ses centres,

- Constituer des consortiums inédits d’acteurs complémentaires au service des territoires qui imaginent des solutions efficaces et globales d’accompagnement des publics fragiles,

- Animer une plateforme de capitalisation des ingénieries et bonnes pratiques,

Et au-delà, contribuer activement aux projets d’aménagement et de cohésion des territoires, soit :

- En transformant des espaces fonciers dont elle est propriétaire, en espaces de co-working et de colearning, ouverts à des partenaires locaux porteurs d’activités complémentaires,

- En créant de nouveaux espaces « hors les murs », les antennes « La Place » proposant des offres de services en complément de celles des centres Afpa.

• Des dispositifs d’accompagnement sur mesure financés par l’Etat à mobiliser, afin d’apporter des réponses personnalisées et traiter simultanément les difficultés sociales et professionnelles :

- Prépa compétences et Déclic pour l’action à destination des demandeurs d’emploi : deux dispositifs pour découvrir des métiers sous forme « d’ateliers à la carte », consolider son projet professionnel, préparer son entrée en formation, renforcer ses compétences,

- Axel, vos services pour l’emploi à destination des habitants des QPV et de la politique de la ville : un lieu d’accueil et de conseil « hors les murs » où l’Afpa assure des actions de proximité auprès de publics décrocheurs où les personnes sont guidées vers des dispositifs d’accès à la qualification professionnelle et à l’emploi.

- La Promo 16-18 dédié aux jeunes de 16 à 18 ans décrocheurs scolaires concernés par l’obligation de formation : un dispositif de 13 semaines composé de 10 ateliers thématiques, qui s’appuie sur un consortium d’acteurs de l’accompagnement social, de l’éducation, de la formation, de la découverte de l’entreprise et du parrainage, du sport, de la culture et de l’engagement citoyen.

- Le programme HOPE à destination des personnes réfugiés ou bénéficiaires d’une protection internationale : un parcours global d’accompagnement de 9 mois environ comprenant hébergement, restauration, accompagnement social et à l’intégration. Ce programme permet de répondre aux besoins de secteurs professionnels à a recherche de compétence et facilite l’insertion sociale et professionnelle des personnes.

Faciliter les politiques d’emploi conduites par les intercommunalités

• En accompagnant les intercommunalités dans le développement de l’apprentissage : l’Afpa propose des parcours d’apprentissage préparant à une grande diversité de métiers pratiqués dans les collectivités.

De plus, pour faciliter les recrutements des jeunes en apprentissage par les collectivités, l’Afpa peut contribuer à l’identification des candidats potentiels.

« Intercommunalités de France souhaite que les questions d’emploi, d’insertion professionnelle et de formation tout au long de la vie soient une priorité. C’est de fait au cœur de nos bassins d’emploi, au plus près des entreprises et des lieux de formation, que doivent se construire les solutions d’insertion et d’apprentissage, mais aussi les parcours de formation initiale et continue. Le partenariat entre l’Afpa et Intercommunalités de France s’inscrit dans cette volonté et dans le prolongement de l’accord signé en mai 2021 entre notre association et le ministère du Travail » précise Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France

“Avec ce partenariat, l’Afpa se met au service des intercommunalités pour développer la formation, l’insertion et l’emploi dans les territoires. L’Afpa propose des accompagnements et des formations sur-mesure pour les publics et pour les entreprises et déploie des solutions nouvelles en réponse aux projets portés par les collectivités. Il s’agira par exemple de déployer des services d’accompagnement au sein de « Villages des solutions », ou encore d’implanter des antennes « La Place Afpa » qui sont des espaces de colearning-coworking « hors les murs » en proximité des bassins de vie et qui proposent une offre de services sur les territoires où il n’y a pas de centre Afpa ou peu d’offres structurelles de formation » ajoute Pascale d’Artois, directrice générale de l’Afpa.