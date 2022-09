Info-chalon a rencontré Fahrane Assabat, un créateur d’arômes qui vient d’être nommé 2ème épicier de France.

L’interview et la photo du jour info-chalon.com

Qui à Chalon ne connait pas l’’ancien gérant du magasin « Aromarie - Arôme voyageur » une boutique d’épices qui était située rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône ? Installé pendant six ans à Chalon, Farhane ASSABAT, malgache-comorien, expatrié à Tournus (71) continue littéralement de faire voyager sa clientèle en proposant des épices rigoureusement choisies.

Ce passionné qui revient à Chalon sur le marché du mercredi, place de l’Hôtel de Ville, vous fera découvrir le monde des épices. Importés de l’Océan indien, ces épices lui permettent de vous proposer des produits rares en France mais également de vous faire découvrir et goûter de savoureux mélanges. Farhane vous fera découvrir leurs propriétés tout en vous racontant leur histoire et comment les utiliser.

Vanille, muscade, cannelle, curcuma, cardamome, son fameux « Croustillo », épices frais et de saison, bruts ou préparés, sels parfumés et mélanges pour saler sans sel, poivres variés, diversité de tisanes et thés, sirops à la vanille ou au safran, pan massala, miel etc., cela relèverait du défi de lister tous les produits, toujours 100% naturels, que l’on trouve chez lui.

Récemment lauréat, nommé au Salon ‘Quintessence’ à Paris, où il termine 2ème des meilleurs épiciers de France, Farhane ASSABAT a répondu aux questions d’info-chalon.com :

Farhane, comment en êtes-vous venu à être classé 2ème épicier de France ?

F.A : « C’est suite à une adresse mail qui m’a été envoyé par une de mes clientes qui m’a dit qu’un concours pouvait me concerner. Sans vraiment savoir dans quoi je me lançais, j’ai répondu à la demande des mandataires en leur envoyant ma candidature et les échantillons de mes épices ainsi que le descriptif de tout ce que je faisais et que je proposais. J’ai reçu ensuite une réponse m’informant que ma candidature était acceptée et que nous étions plusieurs à participer. Ensuite, apparemment une commission du concours est venue me voir sans que je le sache, sur les marchés tournusiens et chalonnais pour voir ce que je proposais, se renseigner sur mes mélanges et le détail de mes mélanges, voir ce que je vendais, voir mes épices. Ils se sont aussi renseigné sur moi sur internet et ils ont mêmes questionné ma clientèle. Après avoir fait leur enquête, j’ai reçu une autre lettre me signalant qu’ils avaient retenu 120 candidatures sur toute la France. Au fur et à mesure, j’étais informé de ceux qui étaient éliminés jusqu’au jour qu’ils m’ont informé que j’étais classé dans les 20 premiers, ce qui déjà me faisait énormément plaisir. Et puis, il n’y pas si longtemps, ils ont pris leur décision, et ils m’ont envoyé un mail en disant qu’ils m’invitaient à Paris. J’ai reçu alors un billet de train et une réservation à l’Hôtel pour aller au salon Quintessence pour recevoir mon prix de 2ème meilleur épicier de France ! ».

Une consécration pour vous non ?

F.B-A : « On peut le dire oui car cela fait 13 ans que je fabrique, que je fais mes épices et que je les vends à ma clientèle ! ».

Alors précisément, quelles sont vos spécialités ?

F.A : « Mes spécialités, ce sont des épices mais des épices qui apportent quelque chose dans vos plats. Ce n’est pas une épice pour dire que j’ai une épice dans le plat. Par exemple j’ai créé une épice « Croustillo », pour que les enfants mangent des brocolis, du chou-fleur, des épinards, une autre que j’appelle « sel sans sel » pour les gens qui sont interdits de sel (diabète)… et puis tout ce qui existe comme le Curry, Tandori, Massala, le Colombo, des épices que l’on peut trouver frais chez moi alors que les gens l’achètent en poudre dans des grandes surfaces. Ces épices fraiches vous permettent avec un moulin de hacher vous-même pour en recueillir les meilleures saveurs. Comme par exemple, le curcuma qui est bon pour vos articulations, le gingembre pour être tonique et le côté digestion, la cardamome pour les ballonnements, le cumin pour la digestion… et tout cela vous permet de bénéficier des bienfaits de ces épices ! ».

Quelque chose à ajouter ?

F.A : « Oui ! Aujourd’hui les vrais épiciers existent, et nous tenons à le faire savoir ! ».

Chalonnais, désormais vous pouvez rencontrer ce grand professionnel des épices tous les mercredis matins.

J.P.B