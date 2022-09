AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert VANDROUX

SAINT-RÉMY - DRACY-LE-FORT



Janine DUTHEIL et Yves (†2006),

Denise et J-Pierre VINCENT,

ses sœurs et son beau-frère ;

J-Philippe et Delphine VINCENT,

ses neveux ;

Alexandre et Nicolas VINCENT,

ses petits-neveux ;

Gérard DELBREIL et Nicole,

Annie HAITAYAN et Salomon,

J-Paul PROST et Yvonne,

Janine BROUX et Gérard,

Monique BUCHOT et Loïc,

Patrick CLERC,

ses cousins,

ont eu la profonde douleur de perdre

Monsieur Gilbert VANDROUX

Retraité Gendarmerie mobile

le 16 septembre 2022 à l'aube de ses 90 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée en l'église Ste Thérèse dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.