C'est la reprise pour la PNM de St Rémy ce samedi 24 septembre à 20 heures au COSEC

Et quoi de mieux que de relancer la machine à domicile contre une belle équipe de Lons le Saunier.

Cinquième la saison dernière, l'équipe fanion du club vise le haut du classement cette année. Avec une équipe qui commence à se connaître par coeur et les nouvelles recrues qui ont pris leur marque depuis plus d'un mois maintenant, il ne reste plus qu'à lâcher les chevaux. Une impatience pour les joueurs mais aussi les supporteurs qui, nous l'espérons, viendront donner de la voix pour soutenir leur équipe.

Lors de la rencontre le groupe K Dance, association de danses de St Rémy viendra faire un show à la mi-temps et encourager nos joueurs! Le club est heureux de collaborer avec ce groupe qui sera sans nul doute très bien accueilli par tous!



Donc maintenant place au jeu, au sport et à la reprise !!!"