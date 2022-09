Des médailles du travail au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Jeudi 22 septembre 2022, le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône accueillait la cérémonie de remise de médailles du travail et de départ à la retraite au sein du personnel de santé. Plus de détails avec Info Chalon.

La remise des médailles d'honneur du travail ponctue chaque année la vie du Centre hospitalier William Morey de Poitiers. Cet événement salue la dévotion des agents de la fonction publique hospitalière pour leur établissement de santé et leurs patients.

Ce jeudi 22 septembre à 16 heures, Philippe Collange-Campagna, nouveau directeur du groupement hospitalier de Territoire Nord Saône-et-Loire, a accueilli les 41 médaillés de la promotion 22 mis à l'honneur dans le self de l'hôpital.

Pour ce faire, il était accompagné, pour cette remise, de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Alain Gaudray, le vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, et de Bruno Legourd, l'adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales.

Cette médaille récompense la constance et l'attachement au service public, saluant la bienveillance et l’altruisme dont les récipiendaires font preuve auprès des patients et de leurs familles. Cette médaille, c’est aussi la reconnaissance des valeurs qu'ils incarnent depuis plusieurs décennies : solidarité, entraide, sollicitude et égalité.

Sur les 41 médailles remises, 4 sont en or pour 35 ans de service effectif, 11 en vermeil pour 30 ans et 26 d'argent pour 20 ans.

Par ailleurs, 27 retraités ont également été honorés pour l'ensemble de leur carrière au sein du Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati