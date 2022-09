AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Michel THAURIN

ALUZE - CHALON-SUR-SAÔNE



Monique,

son épouse ;

Isabelle et Laurent,

ses enfants ;

Georgette Souillot et Firmin,

sa sœur et son compagnon;

Roger et Micheline Thaurin,

son frère et sa belle-sœur ;

Andrée Forest,

sa marraine ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel THAURIN

dit « Jeannot »

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 20 septembre 2022, à l'âge 82 ans.

Jean-Michel repose à la chambre funéraire 64A route d'Autun à Dracy-le-Fort.

Ses obsèques auront lieu le lundi 26 septembre, à 14 heures, en l'église d'Aluze.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Couches.

Fleurs naturelles, pas de plaques.