Rentrée Sociale 2022 : les retraités CFDT toujours sur le pont!

Le pouvoir d'achat des retraités demeure en souffrance malgré l'augmentation de 4% attribués cet été. Notre attention porte particulièrement sur le sort des retraités modestes, pénalisés par des carrières hachées. C’est sur eux que pèsera le plus lourd l’inflation et la hausse des prix de l’énergie.

La CFDT souhaite à terme qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC pour toute carrière complète. C'est pourquoi nous nous opposerons avec vigueur, aux côtés des actifs, à toute tentative de réforme des retraites qui se limiterait à une opération comptable.

Les retraités CFDT 71 sont présents au bureau du CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) et au CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie) où ils défendent nos revendications. Notre commission Santé travaille actuellement sur les EHPAD et l'habitat inclusif. Elle réalisera un livret "Mieux vieillir chez soi" qui permettra à chaque adhérent de mieux se repérer dans les différentes offres d'aide à domicile et facilitera ses démarches.

Au sein de la CFDT, les retraités constituent un syndicat à part entière, et en phase avec les actifs. Ainsi, nous serons au côté des syndicats CFDT des fonctions publiques, dans leur campagne à l’occasion des prochaines élections professionnelles de décembre. Nous les accompagnerons dans leurs rencontres avec les salariés des petites collectivités, souvent éloignés de la vie syndicale,

Les retraités ont des loisirs !!! Ils savent les inscrire dans une perspective constructive : une cinquantaine de retraités CFDT de Bourgogne Franche Comté ira visiter le parlement européen en novembre.

Continuer à nous développer, être plus visibles dans l’espace public, peser davantage pour améliorer la vie de tous les retraités, tel est le sens de notre engagement. Retraités de Saône et Loire, rejoignez-nous afin que se concrétise davantage la devise de la CFDT : s'engager pour chacun, agir pour tous.

Contact : 09 77 51 64 28 ou par courriel [email protected]