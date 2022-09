GENDARMERIE - Le chef d'escadron, Thomas Chottin, officiellement installé à la tête de la compagnie de Chalon-sur-Saône

Répondant aux besoins d'un bassin de vie de près de 100 000 habitants, la Compagnie de gendarmerie de Chalon-sur-Saône est un maillon indispensable à la vie de nos territoires. Alors lorsqu'un nouveau commandant d'escradron prend les commandes, c'est toujours un moment marquant. Fils de gendarme, issu de l'école des officiers en 2013, Thomas Chottin affiche déjà une solide expérience malgré son "jeune" âge. Passé par la gendarmerie mobile à Sélestat, les missions ne manquent pas au compteur, avec des interventions à Notre Dame des Landes, à la jungle de Calais ou encore dans le cadre de l'orpaillage illégal en Guyane. En 2018, il intègre la DGGN à Paris. Officier d'opération au Centre National des Opérations, il a "une vraie connaissance des enjeux, un officer de premier plan avec une vraie pensée opérationnelle" confiera le Colonel Guillaume Dard, patron des gendarmes de Saône et Loire.

Le Colonel a profité de la remise du commandement pour lui distribuer quelques conseils, et de penser avant tout à sa famille, "c'est l'équilibre essentiel à l'accomplissement de votre mission" et d'insister sur la problématiques des violences intra-familiales. "Maîtrisez le facteur humain et le temps. Ne vous méprenez pas sur la bienveillance, ayez le souci des subordonnés, ne doutez pas. Ce n'est pas le galon qui fait le bonhomme. Soyez à côté de vos gendarmes, aimez-les, estimez-les. La jeunesse n'est pas une période de la vie mais un état d'esprit" a lancé le Colonel Dard au nouveau chef de Chalon-sur-Saône, en présence de Marie Mercier, Louis Margueritte, d'Olivier Tainturier - Sous Préfet de l'arrondissement, du Procureur de la République de Chalon, de la Directrice du centre pénitencier de Varennes le Grand ou encore de la Directrice du cabinet du Préfet de Saône et Loire.

En attendant, souhaitons la bienvenue à Thomas Chottin à Chalon-sur-Saône.

Laurent Guillaumé